Кому и где можно бесплатно вакцинироваться от ковида в Киеве

В Киеве начался первый этап вакцинации, созданы 15 мобильных бригад, которые будут делать прививки от ковида.

Как сообщает «Украинская правда», также есть 240 кабинетов, где можно получить прививку от коронавирусной болезни. Они расположены на базе лечебно-профилактических и интернатных учреждений, а также в Центрах первичной медико-санитарной помощи.

По словам директора департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург, вакцинирование начали с медбригад и сотрудников Александровской больницы, на базе которой в 2020 году лечились около 7 тысяч пациентов с COVID-19. В течение 25 февраля планируют провакцинировать около сотни столичных медиков.

По словам Валентины Гинзбург, если после вакцинации медиков останется неиспользованная вакцина, она перейдет к другим категории.

«Если медицинские работники будут все вакцинированы и останутся вакцины, то дальше мы переходим на те категории, которые нуждаются в прививках. У нас есть 42 тысячи доз, но нужно вакцинировать дважды. Те люди, которые пройдут первый этап, обязательно будут вакцинированы во второй раз той же вакциной», — пояснила она.

В то же время отмечается, что из 24 работников реанимационного отделения Александровской больницы вакцинировались лишь двое. Один из них — завотделения Алексей Куценко, который рассказал, что после укола у него нет никаких негативных ощущений.

Напомним, что в Украине работают 2373 пункта, где граждане могут пройти бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус, а также сдать быстрый тест на антиген — их можно найти посредством интерактивной карты, которую запустил МОЗ.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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