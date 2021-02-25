1 марта на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит уролог Олег Резник

— Если мужчина вечером не пил много жидкости, то семь-восемь часов должен спать спокойно, — рассказывает врач-уролог высшей категории урологического отделения Александровской клинической больницы Киева Олег Резник. — А с появлением затрудненного мочеиспускания, вялой струи мочи, ночных походов в туалет можно уверенно заподозрить, что развивается аденома простаты. Нет препаратов, которые остановили бы ее рост — лечение только облегчает симптомы. Пить лекарства можно, пока не возникает задержка мочи. Это показание к хирургическому вмешательству.

— Многие люди боятся операции…

— Она нужна, чтобы избежать беды: если пузырь переполнен и моче некуда деваться, могут пострадать мочеточник и почки. Сегодня аденому до 100 кубических сантиметров удаляем щадящим способом — через мочеиспускательный канал. Это вмешательство называется трансуретральная резекция (ТУР).

— Как часто следует посещать уролога, чтобы не пропустить развитие аденомы?

— Хотя к нам обращаются и пациенты моложе 50 лет, все же аденома — это возрастное заболевание. Но важно знать, что мужчины старше 45 лет должны регулярно, хотя бы раз в год, посещать уролога, чтобы не пропустить рак простаты. Врач назначит анализ на простат-специфический антиген (PSA) — маркер злокачественной опухоли.

— С какими еще проблемами к вам обращаются?

— Нередко пациенты поступают с острым приступом почечной колики. Жалуются на невыносимую боль, которая отдает в паховую область. Если камень находится в нижних отделах мочеточника, то беспокоит учащенное мочеиспускание, но мочи выделяется мало. В ней могут быть примеси крови.

Как снимают приступ почечной колики и удаляют камень? Какие обследования нужны при подозрении на мочекаменную болезнь? Может ли хронический простатит ускорить развитие аденомы простаты? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 1 марта, с 14:00 до 15:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит уролог Олег Станиславович Резник. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 11 марта

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