Семеро привитых индийской вакциной пожаловались на самочувствие

В Украине после двух дней вакцинации против COVID-19 зарегистрированы первые жалобы. Семеро вакцинированных заявили об ухудшении самочувствия. Впрочем, главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что незначительные побочные эффекты — нормальная часть массовой кампании по иммунопрофилактике.

«Поступили первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации. Таких сообщений семь. Они (побочные эффекты) все несерьезные. Одно сообщение поступило из Черниговской области и шесть — из Черкасской», — рассказал Ляшко на брифинге.

Главный санитарный врач просит не разгонять панику из-за поступивших жалоб. Некоторые побочные эффекты вакцины даже предусмотрены в составленной производителем инструкции.

«Мы все неблагоприятные события отслеживаем, кампания продолжается», — заявил Ляшко.

Напомним, вакцинация в Украине проводится препаратом CoviShield индийского производства. Первыми индийскую вакцину получили и стали использовать медики Черкасской области. 25 февраля стартовал иммунизационный процесс в Киеве.

Фото pixabay.com

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