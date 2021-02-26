После COVID-вакцинации возможен анафилактический шок: Ляшко раскрыл статистику побочных эффектов

После вакцинации от коронавируса индийской вакциной у людей могут возникать побочные эффекты. Об этом в эфире «Украина 24» рассказал главный санврач Виктор Ляшко.

По его словам, такие побочные эффекты «предусмотрены инструкцией». Но в случае их возникновения, необходимо обращаться к семейному врачу.

Санврач уточнил, что на месте укола может быть покраснение. Также допускается незначительное повышение температуры или появление папул в месте инъекции. Такое встречается у 5−7% от количества провакцинированных.

Но Ляшко также отметил, что есть случаи и анафилактических шоков. Такое бывает в 4 случаях на миллион.

Между тем, в Черкасской областной администрации рассказали о медицинских работниках, у которых были побочные эффекты после вакцинации индийской вакциной.

Таких людей из 170 вакцинированных оказалось шесть. Симптомы были временными и уже прошли. У трех из них после введения первой дозы вакцины в течение получаса наблюдались повышение температуры и головная боль. Еще у трех позже выявили те же симптомы и боль в месте инъекции.

Сейчас, по заверениям властей, эти люди чувствуют себя удовлетворительно.

Напомним, первую партию индийской вакцины против коронавируса Covishield привезли в Украину 23 февраля. Партия составляет 500 тысяч доз. Ею вакцинировали медиков, которые работают с ковид- пациентами.

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