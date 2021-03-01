В Одессе медики массово отказываются от вакцинации, более чем у трети привитых — серьезные осложнения

Десятки медицинских работников в Одессе, ранее пожелавших вакцинироваться, отказались прививаться препаратом индийского производства. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщила руководитель городского департамента здравоохранения Елена Якименко.

По ее словам, в первый день вакцинации в городе — 25 февраля — соответствующие инъекции были сделаны 60 медицинским работникам: 40 — сотрудникам городской клинической инфекционной больницы, 20 — неотложной и экстренной помощи.

«На следующий день у 22 вакцинированных наблюдалась реакция в виде повышения температуры — от 37,2 до 38,5 градуса. Ухудшение общего состояния… 26 сотрудников больницы по разным причинам отказались от вакцинации», — сказала Якименко.

Тем не менее 26 февраля вакцинировали сотрудников городской клинической больницы № 5: прививки сделали только 27 медикам из запланированных 67. В тот же день были вакцинированы 43 сотрудника неотложной помощи и клинической больницы № 11.

«И здесь имеются жалобы на ухудшение состояния здоровья», — констатировала директор департамента горсовета.

Она отметила, что, несмотря на многочисленные жалобы, график вакцинации будет выполняться и далее.

В общей сложности на первом этапе в городе планируют вакцинировать 1028 человек (в том числе 496 медиков «ковидных» больниц, 9 сотрудников лабораторий, 231 работника «скорой» и 292 человека, работающих с подопечными спецзаведений).

По состоянию на 1 марта в Одессе прививки сделали 130 человек. 1 марта вакцинация проходит в городской клинбольнице № 10, 2 марта будет организована в ГКБ № 1, 3 марта — в роддоме № 2, 4 марта — в детской больнице № 3.

По словам Елены Якименко, доз для вакцинации медработников «более чем достаточно», однако…

Когда составляли списки согласившихся на прививку, предполагалось, что это будет вакцина Pfizer — именно на этот препарат давали согласие. Однако получена была AstraZeneca, после чего многие отказались от вакцинации.

По информации регионального лабораторного центра Минздрава Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 156 одесситов, в целом в области зарегистрированы 207 новых случаев заболевания. За последние сутки выздоровели 57 жителей Одессы, которые перенесли коронавирус. Всего в городе зарегистрированы 35 715 случаев выздоровления, продолжают болеть 2 270 человека.

Всего в регионе зафиксировали 84 524 случая COVID-19. Из них 37 823 человека — жители Одессы.

Следует отметить, что главный санврач Украины Виктор Ляшко предупреждал о том, что после вакцинации от коронавируса индийским препаратом могут возникать побочные эффекты, вплоть до анафилактического шока. А иммунолог Андрей Волянский рассказал, что индийская вакцина от коронавируса Covishield, приобретенная Украиной, хоть и выпущена по лицензии AstraZeneca, но в два раза дешевле оригинального препарата.

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