25 февраля на научно-практической конференции «СOVID-19 в педиатрии» доктор медицинских наук, президент Ассоциации неонатологов Украины, заместитель директора Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины Татьяна Знаменская в своем докладе «Обновленные данные роли флавоноидов в противовирусной защите от СOVID-19» рассказала о блокировке механизмов размножения вируса флавоноидами, сообщает «Обозреватель».

Как отмечается в докладе, американский государственный центр биологической защиты Galveston National Laboratory (Галвестон, штат Техас) провел исследования действующего вещества протефлазид, разработанного и производимого в Украине.

Так, согласно отчету американских исследователей, в лаборатории Галвестона в условиях in vitro была зафиксирована способность действующего вещества «предупреждать вирус-индуцированный цитопатический эффект, вызванный SARS-CoV-2, и предоставлять 100% противовирусную защиту от поражения клеток вирусом SARS-CoV-2». При этом американские ученые отметили, что «не было обнаружено токсического для клеток эффекта действующего вещества протефлазид».

В докладе профессора Знаменской подчеркивалось, что полученные из США данные подтверждают выводы, сформулированные ранее в двух европейских лабораториях: исследования in vitro действующего вещества протефлазид в Германии (Немецкий центр исследований инфекционных заболеваний — Helmholtz Centre for Infection Research, Germany) летом-осенью 2020 года показали «значительное подавление репликации человеческого коронавируса СoV-229E» (одна из сезонных «простудных» ОРВИ), а в Испании (в Центре исследований здоровья животных IRTA-CreSA, Автономный университет Барселоны, Испания) исследования in vitro на клетках Vero E6 показали, что действующее вещество протефлазид проявляет противовирусную активность в отношении коронавируса SARS-CoV-2.

«Мы уверены, что благодаря этим исследованиям будет меняться мнение общественности и медиков о препаратах с таким действующим веществом. Таким образом, есть возможность пополнить арсенал амбулаторных препаратов для профилактики тяжелых форм заболевания СOVID-19», — подчеркивается в докладе.

Напомним, впервые о возможной способности действующего вещества протефлазид тормозить репликацию коронавирусов говорилось еще год назад — в марте 2020-го. Информацию обнародовала Академия медицинских наук Украины после лабораторных исследований, проведенных на базе Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского НАМН Украины.

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