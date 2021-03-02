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Здоровье и медицина

Ляшко вслед за Степановым и Зеленским вакцинировался Covishield

17:01 2 марта 2021
Виктор Ляшко

Во вторник, 2 марта, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко получил прививку COVID-вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield). Это транслировалось в эфире канала «Украина 24».

Виктор Ляшко объяснил свое решение публично прививаться от коронавируса желанием, чтобы вокруг вакцинации в Украине «не было лукавства». Укол Виктору Ляшко сделали в больнице Кагарлыка, находящейся в Киевской области.

«Мы своим примером показываем, что не привезли что-то другое и не будем завозить для себя что-то другое. Показываю публично, почему нужно вакцинироваться, что вакцина безопасна и эффективна», — заявил главный санитарный врач.

Ранее от коронавируса COVID-19 в Северодонецке вакцинировался президент Украины Владимир Зеленский, а в опорной Александровской больнице в Киеве — министр здравоохранения Максим Степанов.

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