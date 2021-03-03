Традиционно в мире 3 марта посвящено Международному дню охраны здоровья уха и слуха. В Украине нарушения слуха ежегодно диагностируют примерно у 400 новорожденных. Фонд Рината Ахметова в 2018 году для системной и масштабной помощи таким малышам создал проект «Ринат Ахметов — Детям. Теперь я слышу».

«Его участникам проводят слухопротезирование: подбирают слуховые аппараты, затем настраивают по аудиограмме. Человеку компенсируется потеря слуха аппаратом до нормы, именно то количество децибелов, которое должно быть при аудиограмме. Это такие мини-компьютеры, они дорогостоящие, поэтому далеко не каждая семья может выделить средства на покупку пары слуховых аппаратов», — отметила директор проектов и программ Фонда Ирина Блажан.

Одним из участников проекта стал Денис Шмунь из Херсонской области.

«Сыночек появился на свет маленьким и слабеньким, весом 1030 г, легкие не открывались. Долгое время Денис пролежал в реанимации, так как в первые месяцы жизни заболел пневмонией. Ребенок рос, но все никак не начинал говорить. Врачи поставили диагноз тугоухость 4-й степени», — рассказали родители Дениса.

Так как мальчик ходит в обычный детский сад, врачи посоветовали как можно скорее установить мощные слуховые аппараты. Но средств на их приобретение не было. Тогда родители обратились за помощью в Фонд Рината Ахметова.

«Спасибо большое за то, что не оставили нас один на один с этой бедой. Надеемся, что Денис теперь будет расти и развиваться, как все его сверстники», — поблагодарили родители Фонд за помощь.

Родители Дениса надеются, что он теперь будет расти и развиваться, как все его сверстники

Еще одной участницей проекта стала Кристина Войтенко из Киева. Со своей сестрой-двойняшкой Дашей девочка неразлучна с первых минут жизни. Да и характерами малышки похожи.

«Кристина, как и Даша, веселая, энергичная, не сидит на месте», — говорит мама Марина Войтенко.

Вот только постоянно следить за Кристиной надо вовсе не потому, что девочка непоседа.

«Они не могут друг без друга. Когда сестрам исполнилось четыре года, я поняла, что одна говорит, а вторая — будто не хочет», — рассказывает мама малышек.

Как оказалось, у Кристины серьезные нарушения слуха. По мнению специалистов, недуг врожденный.

Кристина Войтенко

«При таком диагнозе ребенок самостоятельно без слуховых аппаратов слышать не будет. Кристина слышит только очень громкие звуки. Но такой ребенок не может учиться в обычной школе», — сказала сурдолог Илона Чернова.

Для того чтобы не разлучать сестер и не отправлять Кристину в специализированное учебное заведение, нужны были высокочувствительные слуховые аппараты. Помог Фонд Рината Ахметова.

Мама Кристины Марина Войтенко рассказала, что у малышки серьезные нарушения слуха

«Спасибо Ринату Ахметову за помощь. Наконец-то Даша сможет поговорить со своей сестрой», — поблагодарила Марина Войтенко.

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