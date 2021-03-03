«Сын весил 118 килограммов, но за полгода похудел на 20 и теперь спокойно смотрит на еду»

До двух лет Артур был худеньким, маленьким, а затем вдруг начал набирать вес и к трем годам, когда пошел в детский сад, выглядел уже полненьким. Поначалу родители не беспокоились, однако затем заметили, что мальчик плохо растет.

— Обратились в Днепропетровскую областную больницу, но обследования ничего не показали, и, кроме советов заставлять ребенка бегать, плавать в бассейне, ездить на велосипеде, никаких рекомендаций нам не дали, — вспоминает мама Артура Марина. — Даже анализы на гормоны сыну не сделали. А гормональный сбой, видимо, был уже тогда. Живем мы в поселке Широкое, недалеко от Кривого Рога, и обращались в основном к местным врачам. Сын продолжал набирать вес, а я все искала специалистов, которые помогут остановить этот процесс. И в конце концов отправилась с Артуром в Киев, в Институт эндокринологии. Даже без направления. Сыну было тогда 14 лет.

— И какой диагноз Артуру поставили?

— Сказали, что у него проблемы с гипоталамусом, практически не вырабатываются некоторые гормоны, в том числе гормон роста (соматотропин), и его надо вводить — делать уколы. Мы согласились на лечение. Очень надеялись, что сын подрастет, вытянется, перестанет набирать вес.

— Лечение помогло?

— Нет. За год сын набрал десять (!) килограммов, а вырос буквально на несколько сантиметров. К тому же у него развился сахарный диабет второго типа. Аппетит стал еще больше. Артур не мог спокойно смотреть на еду. Если пытались ограничивать, его трясло, он плакал. Лучше сыну не стало, и от такого лечения мы отказались.

— А одноклассники над ним не подтрунивали?

— Нет. Его все в классе любили, он добряк. Но однажды произошел неприятный случай: учительница на уроке сказала: «Дети, если будете есть вредную еду из фастфуда, станете такими, как Артур». Этого сын выдержать не смог. Домой не пришел, отправился один куда глаза глядят. Его искали и нашли лишь к ночи в другом селе. Был большой скандал, после которого мы забрали Артура из этой школы, перевели его в интернат санаторного типа. Ночевать там он не оставался, зато был на диетическом питании — ограничение калорий, ничего жареного, жирного, минимум сладостей. Проучился девять классов и поступил в училище на специальность «машинист сельскохозяйственных машин».

Но к 17 годам Артур уже весил 118 килограммов. Ему стало трудно ходить, никакую одежду, кроме спортивной необъятного размера, мы купить уже не могли.

И тут в «ФАКТАХ» я прочла про доктора Александра Марусича, который применяет иглорефлексотерапию, другие методы при разных заболеваниях. А в другой статье, опубликованной на сайте «ФАКТОВ» еще пять лет назад, говорилось о том, как доктор вернул слух и речь девочке, которая не говорила — поставил на место позвонки, и ребенок, у которого, как оказалось, из-за врожденной травмы они сместились, пережав определенные нервы, начал слышать и говорить. Дело в том, что у нашей десятилетней дочки Кристины как раз была проблема со слухом — одно ушко вообще не слышало. И мы поехали к доктору Марусичу всей семьей.

Как только доктор увидел Артура, сразу сказал родителям: «Мой пациент. У него нарушен гормональный фон, но восстановить работу эндокринных органов можно. Мне приходилось это делать». И родители поверили. А Кристине посоветовал сделать МРТ позвоночника, чтобы определить, нет ли смещения. В результате помог и девочке — частично вернул слух.

«Мы рады, что теперь можно покупать Артуру новую одежду меньшего размера»

Артур признается, что раньше, если видел еду, не мог сдержаться — тянул все в рот. Просто не контролировал себя. Теперь же все по-другому.

— Тебе нравится результат лечения? — спрашиваю у парня.

— Конечно, я же похудел на 20 килограммов! — говорит Артур.

— Но пришлось и диету соблюдать?

— Да. Ем теперь мало. Котлетки паровые, чай без сахара, а из сладостей можно только немного черного шоколада. Но я уже привык к диете и хочу еще похудеть.

К разговору подключается мама Артура Марина. Женщина не может скрыть своей радости:

— Я даже не надеялась, что сын так быстро будет меняться — расти и худеть. Артур всегда был общительным, могло даже показаться, что он не комплексует. И в школе, и в училище ребята относились к нему дружелюбно, не обижали, не дразнили. Но когда после двух курсов лечения он так хорошо сбросил вес, то сам попросил пойти в магазин одежды, чтобы примерить вещи, к которым раньше боялся подойти: знал, что не налезут. Теперь все мы радуемся, покупая сыну обновки меньшего размера. Я долго искала доктора, который нам поможет, и не устаю благодарить Бога, что нашла.

«Со стороны могло показаться, что сын не стесняется своей полноты, но это не так, — говорит Марина. — Сейчас он стал жизнерадостнее, активнее и настроен справиться с проблемой». Фото из семейного альбома

«Диета включала минимум продуктов: перепелиные яйца, индюшиное мясо, кукурузные галеты и огурцы»

В своей практике Александр Марусич не раз встречал пациентов, которые не могли справиться со своим большим весом. Похудеть самостоятельно не получалось потому, что набирали вес не только из-за привычки плотно поесть, но и в связи с гормональным сбоем. Причины были как врожденные, так и приобретенные. И единственный выход — устранить «поломки».

— Полнота у Артура явно была вызвана эндокринными нарушениями: пострадала поджелудочная железа, кроме того, в организме плохо вырабатывался тестостерон, и это можно было определить даже без анализов, — говорит руководитель клиники Александр Марусич. — Взрослый парень выглядел как ребенок. Случай непростой, но наша команда специалистов пришла к выводу, что помочь парню можно, применив лимфодренажный массаж, иглорефлексотерапию, психологическое воздействие и другие методы. Сегодня, спустя полгода, можно говорить об отличном результате: Артур похудел на 20 килограммов, вырос на восемь сантиметров, у него восстанавливается выработка гормонов. Но лечение еще не закончено. Думаю, вскоре парень будет выглядеть стройным и мужественным.

«Думаю, что благодаря нашим с реабилитологом Александром Селезневым авторским методикам рост Артуру удастся увеличить еще на 10 сантиметров, а вес снизить на 10—15 килограммов», — говорит Александр Марусич (на фото слева). Фото предоставлено Александром Марусичем

— Как удалось восстановить выработку гормонов?

— С помощью иглоукалывания мы воздействуем на зоны гипофиза, надпочечников, щитовидной железы, половых желез, активизируем нижнюю долю поджелудочной железы. Первый курс лечения (десять сеансов) был проведен в сентябре, второй — в ноябре прошлого года. Сначала выполняется лимфодренажный массаж: улучшаем микроциркуляцию крови и лимфы и таким образом готовим пациента к следующему этапу лечения. После массажа я ставлю иглы на разную глубину и задействую различные участки тела, раздражая биологически активные точки. Доказано, что такое воздействие пробуждает организм, заставляет органы и системы работать гармонично. Железы внутренней секреции начинают вырабатывать нужное количество гормонов. У Артура повысился уровень тестостерона — мужского гормона. Парень меняется на глазах: лицо вытянулось, он стал больше похож на подростка, а не на ребенка. Гормоны часто отвечают не только за работу органов, внешний вид, но и за поведение.

— Сам Артур и его мама говорят, что поведение у него изменилось: он не набрасывается на еду, выдерживает диету, хоть это и непросто…

— Я поставил жесткое условие: есть только разрешенные продукты. Запрет подействовал. Но дело не только в этом. Чтобы сжечь жировую клетчатку, надо было восстановить нормальное пищеварение, причем весь процесс. Важно было нормализовать работу нижней доли поджелудочной железы, отвечающей за выброс инсулина. Мы добились, чтобы он вырабатывался в достаточном количестве. Пища стала перевариваться, наладилась работа кишечника, синтез аминокислот. Это то, что необходимо организму.

— Насколько ограниченной должна была стать диета?

— Очень ограниченной. Но в ней должен присутствовать белок — строительный материал для клеток. Без него иммунная система не будет работать. Поэтому утром и вечером Артур съедает по пять перепелиных яиц, днем — приготовленное на пару индюшиное мясо, не больше ста граммов. В течение дня можно съесть пачку кукурузного галетного печенья и два свежих огурца. Необходимо пить достаточное количество воды, чай без сахара. А шоколад разрешен черный, 82 процента. Артур молодец — выполняет все рекомендации. Думаю, за следующие полгода он вырастет еще приблизительно на десять сантиметров и похудеет на десять — пятнадцать килограммов. Это реально — при росте 174 сантиметра парень будет весить 85 килограммов. Тогда фотографии станут еще более впечатляющими.

«Чтобы я похудел, доктор порекомендовал соблюдать диету, — говорит Артур. — Ем паровые тефтели, пью чай без сахара, а из сладостей можно только немного черного шоколада. Но я уже привык и хочу еще похудеть». Фото предоставлено Александром Марусичем

«О девочке, которой доктор Марусич вернул слух, мы прочитали в «ФАКТАХ»

В этот раз десятилетняя Кристина, младшая сестра Артура, на лечение не приехала, осталась дома с папой: доктор сказал, что после двух курсов коррекции позвоночника слух может восстанавливаться постепенно. Однако гарантии не давал. Мама Кристины Марина считает, что с дочкой произошло чудо: десять лет ушко не слышало, а теперь различает звуки.

— Кристина у нас певунья — поет в хоре и, конечно, мечтает, чтобы слух восстановился, — говорит Марина. — Прочитав в «ФАКТАХ» о девочке, которой доктор Марусич вернул слух, мы решили попытать счастья — хотя бы проконсультироваться у доктора. Ведь в столичном Институте отоларингологии нам сказали, что ничем помочь не могут: детям, у которых слышит одно ушко, кохлеарный имплант (это устройство, которое вживляют в ухо в ходе операции) за государственный счет не выделяют. А стоит он очень дорого. Да и боялась я операции.

— Александр Марусич назначил Кристине МРТ. Что показало исследование?

— Что шейные позвонки смещены, видимо, из-за родовой травмы. Доктор объяснил: если погиб слуховой нерв, ничего нельзя будет сделать. А если благодаря коррекции положения позвонков удастся освободить нерв и он восстановится, частично восстановится и слух. Так и произошло. Идем мы домой после третьего сеанса лечения, а Кристина начинает вертеть головой и вдруг говорит: «Я слышу этим ушком, как машины едут». Мы с мужем не поверили, решили, что ребенок выдает желаемое за действительное. А дома все же начали проверять слух: здоровое ушко закрывали, и я за спиной у дочки произносила слова. И она их услышала! Говорить приходилось достаточно громко, но сомнений нет: слух на больном ушке восстановился процентов на двадцать. Это отличный результат.

— Лечение надо продолжать? — спрашиваю у Александра Марусича.

— Пока нет. Следующий курс понадобится года через три, уже в подростковом возрасте. До этого времени организм, возможно, справится с проблемой сам.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как доктор Марусич с помощью иглоукалывания вылечил пациентку, страдавшую больше 40 лет псориазом.

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