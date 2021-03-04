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Здоровье и медицина

«Я однозначно буду вакцинироваться»: доктор Комаровский счел ковид опаснее вакцины

11:36 4 марта 2021
Евгений Комаровский

Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский хотел бы привиться от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech, Moderna или Johnson & Johnson (последняя вакцина вводится в один этап). Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону.

Также он выразил убежденность в том, что любая вакцина не способна нанести организму человека ущерб больший, чем само заболевание.

«Может ли вакцина навредить больше, чем коронавирус? Это крайне маловероятно, чтобы вакцина могла навредить больше, чем коронавирус. Ни один врач даже не может нарисовать этот механизм», — сказал доктор.

Объясняя, почему он не хочет вакцинироваться прибывшей в Украину вакциной Covishield, медик напомнил, что переболел COVID-19 в конце ноября 2020 года и имеет достаточно большое количество антител.

В то же время Комаровский раскритиковал украинские власти за то, что они не предоставили гражданам полной информации о вакцине Covishield.

«Мне не нравится, когда начинают рассказывать: „Ну это же Индия…“. Ну и что, что Индия? Это не проблема. Проблема одна: дайте материалы по эффективности и безопасности. Если ВОЗ это сертифицировала, такие материалы должны существовать», — подчеркнул врач.

Напомним, многие украинцы не поверили, что Владимир Зеленский привился от коронавируса именно индийским препаратом.

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