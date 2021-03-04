Вакцинацию от ковида для украинцев объявили добровольной

Вакцинация в Украине будет осуществляться исключительно на добровольной основе, причем для всех групп населения. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции 4 марта.

«Мы ожидаем, что в этом и следующем году от COVID-19 вакцинируются около 22 млн украинцев», — сказал он.

Кампания по вакцинации населения стартовала в Украине 24 февраля. По словам премьер-министра, Украина заключила контракты на более чем 30 млн доз вакцины — как AstraZeneca, так и других производителей.

Тем временем мэр Николаева Александр Сенкевич пригрозил лечением от COVID-19 за свой счет тем жителям города, которые отказались вакцинироваться от коронавируса. А в соседней Одессе многие врачи и медсестры отказываются прививаться препаратом индийского производства Covishield.

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