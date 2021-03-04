9 марта на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит инфекционист Юрий Жигарев

— Почему вирус такой избирательный: в семье один заражается, а другой нет?

— Это зависит от многих факторов, в частности от заразности самого вируса, — объясняет врач-инфекционист высшей категории, преподаватель Института биологии и медицины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат медицинских наук Юрий Жигарев. — Известно, что контагиозность этого возбудителя в несколько раз меньше, чем, например, у вируса кори. Если человек, пребывая даже в близком контакте с больным, получил недостаточную дозу коронавируса, то не заболеет. Также некоторые люди из-за особенностей иммунной системы более устойчивы к заражению. Не следует забывать и о бессимптомном течении инфекции.

— Люди жалуются, что болеют COVID-19 повторно. Чем это объяснить?

— Однозначно сказать сложно. Если проводить параллель с гриппом, то человек может заражаться разными штаммами коронавируса (только недавно у нас появилась лаборатория, которая может определить его геном). Нельзя исключить и то, что в организме вирус может находиться довольно длительно, активируясь на фоне снижения иммунитета.

— Много сомнений возникает по поводу безопасности индийской вакцины.

— У специалистов тоже немало вопросов. Почему производитель препарата AstraZeneka, по технологии которого изготовлена вакцина в Индии, не взял на себя ответственность за ее качество (индийские производители вынуждены были дать препарату локальное название — CoviShield)? Смущает и непонятная регистрация вакцины в Украине, заявку на которую подало общество с ограниченной ответственностью, созданное три месяца назад и с уставным капиталом 28 тысяч гривен. А ответственность за безопасность препарата несет заявитель, а не производитель.

Как долго защищает прививка от коронавируса? Кому необходима вакцинация? Что делать, чтобы избежать осложнений после коронавирусной инфекции?

На эти и другие вопросы наших читателей во вторник, 9 марта, с 16:00 до 17:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит инфекционист, кандидат медицинских наук Юрий Александрович Жигарев. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 18 марта

Напомним, в Украине запустили онлайн-запись в очередь на вакцинацию от ковида.



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