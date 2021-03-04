У тех, кто бросает курить, организм сразу начинает восстанавливаться

Врач-психиатр Тимоти Легг заявил интернет-изданию Medical News Today, что отказ от курения положительно сказывается на состоянии организма уже через час после выкуренной сигареты. И чем раньше курильщик бросит курить, тем быстрее снизится риск возникновения рака легких, болезней сердца и других патологий, напрямую связанных с никотином.

Как только человек бросает курить, его организм начинает восстанавливаться.

Через час частота сердечных сокращений снижается и возвращается к норме. Артериальное давление падает, улучшается кровообращение.

Через 12 часов организм избавляется от избытка окиси углерода — опасного газа, который не пускает кислород в легкие и кровь.

Через день после отказа от курения у человека падает уровень артериального давления, что снижает риск возникновения сердечного приступа и развития болезней сердца. Кроме того, повышается уровень кислорода в крови, а физические нагрузки переносятся гораздо легче.

Через два дня обостряется обоняние, улучшается восприятие вкуса.

Через три дня никотин полностью выводится из организма.

Через месяц улучшится функция легких. Бывшие курильщики будут кашлять меньше, повысится физическая выносливость, появится тяга к бегу.

Через три месяца нормализуется кровообращение.

Через год риск ишемической болезни сердца снизится вдвое.

Через пять лет снизится риск инсульта, поскольку кровеносные сосуды не будут спазмироваться, а свертываемость крови придет в норму. При этом риск инсульта продолжит снижаться.

Через 10 лет шансы заболеть раком легких и умереть будут примерно вдвое меньше по сравнению с теми, кто продолжает курить. Вероятность развития рака горла или поджелудочной железы значительно снижается.

Через 15—20 лет риск развития рака легких и поджелудочной железы снизится до того же уровня, что и у некурящих.

Тем временем ученые выяснили, что из-за вейпов человек теряет память, у него рассеивается внимание.

Фото: pixabay

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