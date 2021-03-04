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Здоровье и медицина

Если верхнее давление выше, чем 120, ставят диагноз гипертония

7:04 10 марта 2021
Если верхнее давление выше, чем 120, ставят диагноз гипертония
Людмила ДРОБОТУН, специально для «ФАКТОВ»

Высокое давление увеличивает риск инфаркта, инсульта или сердечной недостаточности. По новым данным, нормальным систолическим (верхним) давлением у взрослого пациента медики считают показатели, не превышающие 120 миллиметров ртутного столба. Если эта цифра постоянно повышена, то пациенту ставят диагноз гипертония.

Специалисты Медицинского центра Седарс-Синай (Лос-Анджелес, США) пришли к выводу, что 120 миллиметров ртутного столба — верхний порог нормы для пациентов мужского пола. Исследователи проанализировали данные более 27 тысяч человек, 54 процента из них составили женщины. И для женщин, по мнению ученых, верхним порогом нормы должен быть показатель в 110 миллиметров ртутного столба. Причина в том, что у женщин после менопаузы сосуды быстрее меняются. Этим же объясняется, почему женщины более подвержены определенным типам сердечно-сосудистых недугов. Вывод, сделанный учеными, такой: люди, впервые ощутившие скачки давления, должны завести дневник, в который в течение как минимум двух недель заносить показатели измерений утреннего и вечернего давления. Врач назначит препарат, удерживающий давление в норме. Это и будет профилактика сердечно-сосудистых недугов.

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Фото: pixabay

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