Если верхнее давление выше, чем 120, ставят диагноз гипертония

Высокое давление увеличивает риск инфаркта, инсульта или сердечной недостаточности. По новым данным, нормальным систолическим (верхним) давлением у взрослого пациента медики считают показатели, не превышающие 120 миллиметров ртутного столба. Если эта цифра постоянно повышена, то пациенту ставят диагноз гипертония.

Специалисты Медицинского центра Седарс-Синай (Лос-Анджелес, США) пришли к выводу, что 120 миллиметров ртутного столба — верхний порог нормы для пациентов мужского пола. Исследователи проанализировали данные более 27 тысяч человек, 54 процента из них составили женщины. И для женщин, по мнению ученых, верхним порогом нормы должен быть показатель в 110 миллиметров ртутного столба. Причина в том, что у женщин после менопаузы сосуды быстрее меняются. Этим же объясняется, почему женщины более подвержены определенным типам сердечно-сосудистых недугов. Вывод, сделанный учеными, такой: люди, впервые ощутившие скачки давления, должны завести дневник, в который в течение как минимум двух недель заносить показатели измерений утреннего и вечернего давления. Врач назначит препарат, удерживающий давление в норме. Это и будет профилактика сердечно-сосудистых недугов.

Фото: pixabay



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