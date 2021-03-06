Индийская вакцина подойдет не всем: врач рассказал, кому нельзя колоть CoviShield

Привезенную в Украину индийскую вакцину CoviShield, единственную доступную сейчас для вакцинации против коронавируса, нельзя вводить всем подряд. Об этом предупредил врач-иммунолог Андрей Волянский в эфире «Украина 24». Как и у других препаратов, у вакцины есть противопоказания.

«В инструкции к вакцине есть единственное противопоказание — это гиперчувствительность к ее компонентам. А еще есть общее противопоказание к вакцинации — это острое заболевание. В принципе не стоит вакцинировать людей с повышенной температурой. Есть противопоказание по возрасту — вакцина Covishield не вводится людям до 18 лет», — объяснил иммунолог.

Что касается пожилых людей, то прямого запрета вводить им вакцину нет, но производитель честно предупреждает, что этот вопрос малоизученный. «Еще есть фраза об ограниченности наблюдений реактогенности и иммуногенности для пожилых людей. Это не противопоказание, а просто замечание, что данных недостаточно», — добавил врач.

Волянский рекомендует перед вакцинацией сделать тест на антитела к коронавирусу. Может оказаться, что с введением вакцины можно повременить — защитные силы организма и так на высоте.

Напомним, кампания по вакцинации населения стартовала в Украине 24 февраля. Учитывая слабое желание украинцев вакцинироваться, в ход пошли как кнут, так и пряник. Препарат ввели президенту Зеленскому и главе Минздрава Степанову, была организована специальная программа на ТВ, где вакцинировали звезд шоу-бизнеса. А мэр Николаева пригрозил «отказникам», что их не будут лечить бесплатно в случае заражения ковидом.

Фото loda.gov.ua

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