27.64 / 27.86 32.94 / 33.32
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Индийская вакцина подойдет не всем: врач рассказал, кому нельзя колоть CoviShield

10:34 6 марта 2021
вакцина

Привезенную в Украину индийскую вакцину CoviShield, единственную доступную сейчас для вакцинации против коронавируса, нельзя вводить всем подряд. Об этом предупредил врач-иммунолог Андрей Волянский в эфире «Украина 24». Как и у других препаратов, у вакцины есть противопоказания.

«В инструкции к вакцине есть единственное противопоказание — это гиперчувствительность к ее компонентам. А еще есть общее противопоказание к вакцинации — это острое заболевание. В принципе не стоит вакцинировать людей с повышенной температурой. Есть противопоказание по возрасту — вакцина Covishield не вводится людям до 18 лет», — объяснил иммунолог.

Что касается пожилых людей, то прямого запрета вводить им вакцину нет, но производитель честно предупреждает, что этот вопрос малоизученный. «Еще есть фраза об ограниченности наблюдений реактогенности и иммуногенности для пожилых людей. Это не противопоказание, а просто замечание, что данных недостаточно», — добавил врач.

Волянский рекомендует перед вакцинацией сделать тест на антитела к коронавирусу. Может оказаться, что с введением вакцины можно повременить — защитные силы организма и так на высоте.

Напомним, кампания по вакцинации населения стартовала в Украине 24 февраля. Учитывая слабое желание украинцев вакцинироваться, в ход пошли как кнут, так и пряник. Препарат ввели президенту Зеленскому и главе Минздрава Степанову, была организована специальная программа на ТВ, где вакцинировали звезд шоу-бизнеса. А мэр Николаева пригрозил «отказникам», что их не будут лечить бесплатно в случае заражения ковидом.

Фото loda.gov.ua

81

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес рекламировала свои босоножки, но отвлекла подписчиков чересчур откровенным платьем

чапкис

Лежит, не двигается: Григорий Чапкис появился на видео

Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак

Киркоров отреагировал на воссоединение Ани Лорак с экс-мужем

вакцина

Индийская вакцина подойдет не всем: врач рассказал, кому нельзя колоть CoviShield

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер