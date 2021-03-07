Мюсли, добавки и сиропы: диетолог назвала «полезные» тренды питания, которые на самом деле угрожают долголетию человека

Правильное питание медики называют одним из ключей к долголетию. Однако некоторые привычки являются полезными лишь на первый взгляд. В этом уверена британский диетолог Лиза Саймон, пишет Express.

К примеру, к списку таких «полезных», но на самом деле вредных привычек можно отнести употребление сиропа агавы. Речь идет о натуральном подсластителе, похожем по консистенции на мед. По словам Саймон, этот продукт продается как более здоровая альтернатива сахару и часто упоминается как «дружественный диабету» из-за его низкого гликемического индекса.

Причина этого заключается в том, что примерно 85 процентов сиропа агавы — это фруктоза, и он не оказывает такого же влияния на уровень глюкозы в крови, как сахароза (столовый сахар)", — сказала она. Однако, предупредила врач, потребление большого количества фруктозы может перегрузить печень, превратить ее в жир и повысить уровень холестерина. Последний, в свою очередь, является частой причиной возникновения болезней сердца и диабета.

Еще одно опасное диетическое решение — это употребление мюсли, считает Саймон. Они могут показаться здоровым питанием из-за содержания овса, орехов, семян и сухофруктов, но на самом деле многие магазинные гранолы загружены сахаром. объяснила диетолог.

Витаминные добавки тоже могут вредить организму в больших количествах.

Саймон предупредила, в частности, витамин Е вреден больших дозах в течение длительного периода времени. По данным Национального института здравоохранения, высокие дозы витамина Е могут увеличить риск кровотечения в организме.



По мнению диетолога, многие продукты и напитки способны серьезно повлиять на состояние здоровья. Если одни приводят к опасным заболеваниям, то другие, по мнению ученых и медиков, могут укрепить организм и приблизить к долголетию.

Ранее доктор Комаровский рассказал, как питаться зараженным коронавирусом. Врач советует обратить внимание на овсянку, манку, сухофрукты, сгущенное молоко, фруктовые пюре, мед, мороженое, шоколад, варенье. И конечно, же на овощи и фрукты.

Напомним, в понедельник, 8 марта, у христиан восточного обряда начинается последняя неделя перед Великим постом, который в этом году продлится с 15 марта по 1 мая. Те, кто намерен держать пост, уже отказываются от мяса. При этом рыба, яйца и молочные продукты разрешены к употреблению вплоть до Прощеного воскресенья, 14 марта.

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