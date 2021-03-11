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Здоровье и медицина

Будет достаточно: украинская компания обеспечит защитными костюмами медиков

11:37 11 марта 2021
доктор в перчатках
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Осуществить поставки в больницы более 200 тысяч специальных защитных костюмов для медиков. Такие планы озвучила компания «БИКО», национальный эксперт по снабжению средствами индивидуальной защиты.

«Украинские больницы, которые принимают больных COVID-19, в 2021 году могут быть в полной мере обеспечены защитными костюмами, имеющими сертификат стандарта высокого уровня защиты ДСТУ EN14126: 2008», — заявили в украинской компании «БИКО», занимающейся поставкой высококачественных товаров медицинского назначения.

Компания также является партнером всемирно известных компаний — производителей средств индивидуальной защиты — 3 М (США), JSP (Великобритания) и Kimberly-Clark (США).

В 2020 году компания «БИКО» создала улучшенные комбинезоны, которые способны защитить медицинский персонал от COVID-19 благодаря специальному материалу, который используется при изготовлении комбинезонов BeSafe PRO MASTER и BeSafe PRO MASTER STRONG, не пропускает микроорганизмы.

Комбинезон BeSafe PRO MASTER

Качество комбинезонов и их соответствие стандарту EN 14126 было подтверждено результатами тестирования в международной лаборатории. Комбинезоны BeSafe PRO MASTER, BeSafe PRO MASTER STRONG и халат защитный полипропиленовый получили сертификаты экспертизы типа, которые подтверждают соответствие продуктов нормам ДСТУ EN14126: 2008.

Комбинезон BeSafe PRO MASTER STRONG

Также продукция была протестирована Институтом общественного здоровья им. А. Н. Марзеева АМН Украины и Институтом микробиологии и вирусологии имени Д. К. Заболотного НАН Украины, подтвердили возможность ее применения медицинским персоналом при борьбе с COVID-19.

В 2020 году, как сообщила пресс-служба, компания «БИКО» отправила более 100 тысяч комбинезонов для медиков по всей Украине, которые работают с больными ковидом. В 2021 году компания продолжает поддерживать медиков в борьбе с пандемией, поставляя сертифицированные защитные комбинезоны и предоставляя необходимую техническую и информационную поддержку.

Иллюстративное фото в заголовке Pexels

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