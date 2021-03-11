«Дарница» запустила Facebook-экскурсии по производству

Фармацевтическая компания «Дарница» расширила проект виртуальных экскурсий по предприятию. Теперь посетить производство и наблюдать за созданием лекарств в режиме реального времени можно с помощью Facebook, сообщает пресс-служба компании.

Генеральный директор компании Андрей Обризан отметил, что в 2021 году компания анонсировала проведение трех сезонов Facebook-экскурсий. В рамках каждого сезона каждый пользователь, по его словам, сможет онлайн осмотреть различные участки, например, производство лекарственных средств в ампулах, выпуск инфузионных растворов, твердых лекарственных форм, а также роботизированный логистический комплекс. Программа предусматривает посещение одного производственного цеха во время одной экскурсии. Он также добавил, что посетители смогут задать свои вопросы и получить ответы компетентных специалистов.

— «Дарница» стала первой компанией, которая устранила все препятствия и пригласила заглянуть за кулисы производства в режиме реального времени. В прошлом году мы начали виртуальные экскурсии в Zoom как часть платформы для общения с потребителями и продолжаем ее совершенствовать. В условиях повышенного внимания к фармацевтике это дает уверенность в надлежащих условиях производства лекарственных средств. Функционал прямых трансляций в социальных сетях с системой оповещения пользователя позволяет вовремя присоединиться к экскурсии из любой точки и полноценно взаимодействовать со специалистами компании, — рассказал Обризан.

Он напомнил, что до введения карантина «Дарница» первой на фармацевтическом рынке Украины открыла кулисы производства и проводила регулярные экскурсии для всех желающих. После начала пандемии компания перенесла экскурсии на платформу Zoom с возможностью регистрации на корпоративном сайте.

Фармацевтическая компания «Дарница» с 1998 года является лидером в Украине по объему продаж лекарств в натуральном выражении. На предприятии функционируют 14 производственных линий, сертифицированных по стандарту GMP. Портфолио компании состоит более чем из 260 наименований готовых лекарственных средств. Стратегические направления — кардиология, неврология и решения проблем боли. Продукция «Дарницы» экспортируется в 16 стран мира. Бенефициары фармацевтической компании «Дарница» — семья Загорий.

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