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Здоровье и медицина

В мидиях, устрицах и рыбе обнаружены частицы микропластика

8:10 14 марта 2021
морепродукты

Недавнее исследование показало, что в мире 83 процента водопроводной воды содержат частицы пластика. А специалисты Медицинской школы Халл Йорк и Университета Халла (Великобритания) в течение шести лет изучали наличие микроскопических частиц пластика в морепродуктах. Такие частицы попадают в морскую воду из-за неправильного обращения с отходами. И, как результат, загрязненные продукты оказываются на нашем столе. Причем это обычно дорогостоящие продукты. Диетологи называют их в числе необычайно полезных для организма человека.

Результаты исследования, опубликованные в издании Science Daily, показали: наиболее загрязнены микропластиком мидии, устрицы и гребешки. Содержание микропластика в моллюсках составляло до 10,5 частицы на грамм, в ракообразных — до 8,6 частицы и до2,9 — в рыбе. Моллюски, собранные у берегов Азии, оказались наиболее загрязненными. Частицы находили в различных частях морских организмов — кишечнике, печени.

Традиционно одними из крупнейших потребителей моллюсков являются Китай, Австралия, Канада, Япония и США, за ними следуют Европа и Великобритания. В Украине эти продукты также можно купить в специализированных магазинах.

По словам ученых, загрязнение рыбы и морепродуктов продолжится, так как, по различным оценкам, количество пластиковых отходов в период до 2060 года в мире утроится и ежегодно будет составлять около 155—265 миллионов тонн.

Напомним, что частицы микропластика попадают в чай при заваривании чая в пакетиках.

Тем временем львовский студент создал «пожирателя пластика», который уничтожает опасные отходы.

Фото pixabay

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