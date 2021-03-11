15 марта на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит детский иммунолог Алла Волоха

— Что делать, если ребенок болеет ОРВИ чуть ли не каждый месяц?

— Малыш до пяти лет может болеть десять и даже 12 раз в год, — объясняет заведующая кафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национального университета здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика доктор медицинских наук, профессор Алла Волоха. — Не стоит беспокоиться, если болезнь не затягивается и заканчивается выздоровлением. Во время встречи с вирусами формируется иммунитет. Нас больше настораживают осложнения, требующие назначения антибиотиков. Ребенка, который страдает частыми бактериальными инфекциями с тяжелым течением, нужно обследовать, чтобы исключить врожденные дефекты иммунитета.

— Считается, что дети переносят COVID-19 легко. Но, к сожалению, не все: есть даже случаи с летальным исходом…

— Тяжелее болеют дети, которые имеют хронические заболевания: врожденные пороки сердца, генетическую патологию, нарушения обмена веществ, например, сахарный диабет, ожирение. Также в группе риска те, кто страдает бронхиальной астмой или хроническим заболеванием бронхолегочной системы. Тяжелее переносят инфекцию и малыши.

Важно знать, что у детей бывает непредсказуемое осложнение — развитие мультисистемного воспалительного синдрома, который возникает спустя несколько недель после перенесенной инфекции.

Чем поддержать иммунитет ребенка? Кому нужно делать иммунограмму? Чем отличается течение COVID-19 у детей? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 15 марта, с 15:00 до 16:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит детский иммунолог доктор медицинских наук Алла Петровна Волоха. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 25 марта

Ранее отоларинголог Богдан Биль рассказал, что делать, если насморк часто повторяется и плохо поддается лечению.

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