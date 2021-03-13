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Здоровье и медицина

Могут быть побочные эффекты: в Минздраве рассказали о возможных реакциях организма на индийскую вакцину Covishield

21:11 13 марта 2021
вакцинация

В Украине продолжается вакцинация против коронавируса. В Минздраве напомнили, что перед прививкой врач должен провести медицинский осмотр пациента.

В некоторых случаях вакцинация может быть противопоказана — если пациент страдает аллергией или в состав вакцины входят компоненты, которые человек не может переносить. Нельзя вакцинироваться, если температура тела превышает 38,5 градусов.

По словам медиков, после прививки могут быть побочные эффекты. Обычно они незначительны и могут длиться только несколько дней. К побочным явлениям относят небольшое повышение температуры, покраснение места укола, головокружение, тошноту, озноб, бессонницу, повышенную утомляемость.

Люди, которым проведена вакцинация, в течение 30 минут после прививки обязательно должны оставаться в медицинском учреждении, в случае возникновения аллергических реакций.

В Украине для популяризации вакцинирования привлекли известных людей. Многие из них поделились самочувствием и тем, как прошла иммунизация.

А врач-инфекционист из Черновицкой областной больницы, которая вакцинировалась Covishield одной из первых в стране, рассказала, как проходит кампания вакцинирования в Черновцах.

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