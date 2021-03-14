Прививки будут делать прямо на дому: в Минздраве рассказали, как пройдет вакцинация людей старше 80 лет

Людям пожилого возраста, которым сложно передвигаться, прививки от коронавируса будут делать мобильные бригады на дому. Об этом в интервью «Радио НВ» рассказал государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам чиновника, когда в Украину прибудет вакцина в емкостях с одной дозой, то мобильные бригады будут выезжать на дом, чтобы сделать прививки маломобильным пожилым людям и тем, кто занимается их опекой.

«Даже к одному человеку приедут и будут делать прививки … Прямо на дому», — сказал Ляшко.

По его словам, многое будет зависеть также и от продукта, который будет использоваться. Ляшко напомнил, что имеющаяся сейчас в Украине вакцина Covishield расфасована в десятидозные флаконы.

Ожидается, что китайская вакцина Sinovac приедет в упаковке одна доза — шприц. Ее для таких целей использовать рациональнее, экономнее, меньше коэффициент разлива. Тогда будет пересмотрена дорожная карта и мобильные бригады поедут работать с маломобильным населением.

Напомним, в конце 2020 года Украина заключила соглашение на поставку 1,9 млн доз вакцины производства Sinovac Biotech. 10 марта Минздрав сообщил о регистрации вакцины китайского производителя Sinovac Biotech «Короновак». Ожидается, что первая поставка этой вакцины составит 700 тысяч доз.

В Минздраве напомнили о побочных эффектах при вакцинации от коронавируса и людях, кому прививки делать не стоит.

Фото rbc.ru/

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