Ситуация с вакцинацией резко ухудшилась: в Минздраве привели печальные цифры

За минувшие сутки в Украине существенно снизилась динамика вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Коронавірус інфо».

Так, в субботу, 13 марта, прививки получили 3 596 человек, что в 2,5 раза меньше, чем днем ранее.

Всего с начала кампании первую дозу вакцины получили 51 137 человек.

За минувшие сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Луганской области (370). За весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4 784), наименьшее — в Черниговской (926 прививок).

Напомним, вакцинация в Украине продолжается уже более двух недель, и президент Владимир Зеленский требовал не останавливать ее в выходные и праздники. В то же время главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что темпы вакцинации были невысокими из-за выходных дней и в связи с праздниками. По его мнению, о динамике стоит говорить хотя бы через два месяца после ее начала. Кроме того, Ляшко подчеркнул, что темпы прививочной кампании в Украине сравнимы с Францией.

Ляшко также пообещал, что пожилым людям, которым сложно передвигаться, прививки от коронавируса будут делать мобильные бригады прямо на дому.

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