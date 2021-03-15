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Здоровье и медицина

Сначала пьют травы «от коронавируса», потом их привозят без сознания: Днепр накрыла новая волна COVID-19

17:06 15 марта 2021
Больница

В Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова нет свободных коек для больных коронавирусом. Об этом в интервью изданию «ГОРДОН» заявил гендиректор учреждения Сергей Рыженко.

«Мы снова заполнены. Количество больных такое же, как было в ноябре, когда был самый большой подъем. Каждый день мы принимаем десяток тяжелых пациентов, которые идут из приемной прямо в реанимационное отделение. COVID, к сожалению, снова наступает» — отметил Сергей Рыженко.

При этом 22 пациента с COVID-19 находятся в реанимации областной больницы.

«Некоторые считают, что они сильные и могут вылечиться дома. Пьют травы, разные снадобья, о которых им рассказывают соседи, и в последнюю минуту, когда они уже теряют сознание в подъезде, их привозят в больницу и сразу — в отделение реанимации», — сказал Рыженко.

По его словам, COVID-19 — коварное заболевание, и оно до сих пор не изучено.

Напомним, коронавирусом заболел главный санврач Украины Виктор Лашко, вакционировавшийся от COVID-19.

Иллюстративное фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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