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Здоровье и медицина

ВОЗ вынесла вердикт напугавшей ряд стран вакцине AstraZeneca, которую колют в Украине

12:12 16 марта 2021
Вакцина AstraZeneca

Никакой связи между вакцинацией от коронавируса препаратом от компании AstraZeneca и образованием у пациентов тромбов не подтверждается. С таким заявлением выступила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

По ее словам в комментарии Reuters, пока организация не зафиксировала ни одного смертельного случая в результате вакцинации, тогда как в мире уже ввели более 380 миллионов доз вакцины.

На данный момент более 10 стран объявили о временной приостановке прививок вакциной AstraZeneca после сообщений о возможных побочных эффектах.

В Украине пациентов также вакцинируют препаратом от AstraZeneca, который производится в Индии под ТМ Covishield.

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