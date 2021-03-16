27.58 / 27.77 32.78 / 33.14
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

«Нет оснований отказаться»: глава УГКЦ привился от коронавируса

17:37 16 марта 2021
вакцинация

В Украине продолжается вакцинация от коронавируса. Во вторник, 16 марта, в киевском «Мистецькому арсеналі» остаточными дозами Covishield вакцинировали нескольких украинских религиозных деятелей. Об этом сообщили в Минздраве.

В частности, привился от коронавируса глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав (Шевчук) и архимандрит Михайловского Златоверхого монастыря Лаврентий (Живчик).

«Нет никаких религиозных оснований, чтобы отказываться от вакцинации», — отметил глава УГКЦ Святослав.

Он также призвал украинцев слушать советы семейных врачей и проверять источники информации о коронавирусе.

Архимандрит Михайловского Златоверхого монастыря Лаврентий также указал на то, что церковь не отрицает вакцинацию, а наоборот считает ее одним из способов ограничения распространения инфекции.

Важность прививки против коронавируса отметил и главный раввин Киева Маркович.

Напомним, в Минздраве заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом. Уровень госпитализаций превышен уже в 9 регионах — в Киеве, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Ивано-Франковской области обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, которого нет нигде в мире.

Фото facebook.com/

37

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
полякова

«Делают дороги?» Растрепанная Полякова из поезда поддела Зеленского

алла крутая

«Ты знай, что я тебя одну люблю!» Сестра Игоря Крутого бросилась к Стасу Михайлову

ксения мишина

«Чтобы я больше никогда в своей жизни тебя не видела»: Мишина показала злость

Грег и Амбер Чапкис с детьми

«Я плакала всю дорогу»: внука Чапкиса пришлось класть на операцию

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер