«Нет оснований отказаться»: глава УГКЦ привился от коронавируса
В Украине продолжается вакцинация от коронавируса. Во вторник, 16 марта, в киевском «Мистецькому арсеналі» остаточными дозами Covishield вакцинировали нескольких украинских религиозных деятелей. Об этом сообщили в Минздраве.
В частности, привился от коронавируса глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав (Шевчук) и архимандрит Михайловского Златоверхого монастыря Лаврентий (Живчик).
«Нет никаких религиозных оснований, чтобы отказываться от вакцинации», — отметил глава УГКЦ Святослав.
Он также призвал украинцев слушать советы семейных врачей и проверять источники информации о коронавирусе.
Архимандрит Михайловского Златоверхого монастыря Лаврентий также указал на то, что церковь не отрицает вакцинацию, а наоборот считает ее одним из способов ограничения распространения инфекции.
Важность прививки против коронавируса отметил и главный раввин Киева Маркович.
Напомним, в Минздраве заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом. Уровень госпитализаций превышен уже в 9 регионах — в Киеве, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Ивано-Франковской области обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, которого нет нигде в мире.
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