ВОЗ обещает в течение года улучшенные вакцины, которые не нужно будет колоть

Уже в нынешнем году или максимум в следующем могут появиться новые вакцины против коронавируса, которые можно будет хранить при комнатной температуре и которые не нужно будет колоть. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявила заместитель главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Сумия Сваминатан (на фото в заголовке). Педиатр из Индии, признанный во всем мире ученый в сфере борьбы с туберкулезом и ВИЧ с 30-летним опытом лечебной практики и научной работы рассказала, что к концу года должны завершиться клинические испытания еще от шести до восьми вакцин. Они добавятся к уже 10 одобренным препаратам.

Госпожа Сваминатан подчеркнула, что работа над новыми вакцинами крайне важна, если мы хотим справиться с пандемией COVID-19. На данный момент только в 122 странах мира началась массовая вакцинация. К сожалению, в большинстве из них процесс идет крайне медленно.

«Но мы довольны тем, как идут дальнейшие исследования. В 2022 году, полагаю, мы станем свидетелями появления улучшенных вакцин», — сказала она.

Эти препараты создаются с использованием альтернативных технологий, что позволит значительно упростить процесс их доставки, хранения и применения. Часть вакцин дадут надежную защиту от заражения уже после одного укола. Другие будут вводиться в организм перорально (через рот), либо назально в виде спрея, либо их можно будет наклеивать на кожу как пластырь. Такие способы вакцинации лучше подходят для целого ряда категорий людей, например, для беременных или детей.

На различных стадиях разработки или испытаний на сегодняшний день находятся более 80 новых вакцин-кандидатов. Безусловно, это не означает, что все они будут одобрены ВОЗ. Но это совершенно нормальная практика.

Сумия Сваминатан также сообщила, что в настоящее время ВОЗ проводит очень важные исследования, цель которых точно установить, насколько эффективно действуют уже одобренные вакцины, если вводить только одну дозу. Не исключено, что в скором времени ВОЗ будет рекомендовать делать тесты на антитела всем, кто получил первую инъекцию перед введением второй дозы. Тем людям, у кого уровень антител окажется достаточно высоким, второй укол может не потребоваться. Это высвободит определенное количество вакцин и ускорит весь процесс.

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