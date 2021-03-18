«Кому-то ампутировали руку, кому-то — ногу, а мне — грудь. Ну и что? Отчаяния у меня не было»

Над длинными седыми волосами Татьяны Дмитриевны колдует парикмахер Лина Качаенко.

— Хочу удивить своих родных! — говорит Татьяна Тютюнник. — Нет, не прической. К своему 75-летию, через полгода, мечтаю сесть на шпагат. Каждый день тренируюсь: делаю упражнения на гибкость и растяжку. К 70-летнему юбилею я научилась танцевать вальс, даже специально брала уроки. Пригласила на день рождения бывших сотрудников. Они были поражены, когда я вышла перед залом с парнем в смокинге и с бабочкой, и мы закружились в танце…

Татьяну Тютюнник я встретила на благотворительном мероприятии под названием «Научи меня жить», которое вот уже третий год для женщин, борющихся с раком либо поборовших его, проводит в своей студии известная в Полтаве парикмахер-стилист Анна Бойко. В канун 8 Марта участницам проекта делают прически, наносят макияж, стилист подбирает для них изысканные наряды, а фотограф делает фотосессию на память. В общем, женщинам дарят радость и красоту. Татьяна Дмитриевна была самой старшей из десяти участниц, и опыт борьбы с онкозаболеванием у нее самый длительный — 13 лет. Врачи, как известно, говорят о полном выздоровлении пациента, если в течение пяти лет не произошло рецидива.

— Я стараюсь не думать о том, победила ли я рак, но точно знаю, что он не приговор, — продолжает Татьяна Тютюнник. — Всегда говорю тем, кто находится в ремиссии: нельзя сидеть сложа руки и ждать, чем все закончится. Нужно всегда помнить о том, что за спиной стоит та самая, с косой, и действовать на опережение. Организм нужно постоянно насыщать продуктами, которых раковые клетки боятся.

…Уплотнение в груди женщина заметила случайно. Как-то почувствовала под пальцами уплотнение. Обследование подтвердило наихудшие опасения: рак, вторая стадия.

— О том, насколько коварна эта болезнь, знаю не понаслышке, — говорит Татьяна Дмитриевна. — Когда сын заболел лейкозом, мне было 43 года, ему — 15. Год мы боролись. Пока сын лежал в больнице, я неотлучно сидела у его кровати, выполняла все предписания врачей, надеясь на чудо. Но чуда не произошло. Сын умер. Его могла спасти только пересадка костного мозга, что было тогда нереально.

Узнав о своем диагнозе, я, конечно, испытала шок. Мучил вопрос, на который не было ответа: «Почему эта болезнь дважды пришла в мою семью?» Наверное, тогда и созрело решение идти в лечении другим путем. Не ждать, а действовать.

С операцией не стала медлить и поехала в Донецк, где тогда находился лучший в Украине онкологический центр. Мне удалили грудь. Когда меня спрашивают, как я морально все это пережила, отвечаю: «Кому-то ампутировали руку, кому-то — ногу, а мне — грудь. Ну и что?» Отчаяния по этому поводу у меня не было.

Восстанавливать силы после операции помогали перепелиные яйца, которые приносила в палату одна медсестричка, разводившая этих птичек. После лучевой терапии благодаря перепелиным яйцам выводятся из организма радионуклиды, повышается иммунитет. Каждое утро мы с другими женщинами выпивали натощак по пять штук. Я прошла всего по одному сеансу «химии» и лучевой терапии, а затем отказалась от такого лечения. Когда возвращалась в Полтаву, ноги сами занесли меня к одному травнику. Наверное, высшие силы помогли мне пойти по этому пути. С тех пор больше никакой «химии» я не принимала. Может быть, именно это меня и спасло: из пяти женщин, лежавших в нашей палате после операции, осталась я одна.

«Беда научила меня есть сырую брокколи и пить смузи из ботвы овощей»

Ее оптимизм заряжает. Ее бодрость воодушевляет. Ее советам хочется немедленно следовать. Пить на ночь сухое красное вино столовыми ложками — по одной, но если сильно хочется, то по две. А днем — кленовый и березовый сок — сколько угодно. Перемолоть в кашицу синий (самый полезный) изюм, орехи, курагу и инжир, перемешать это с медом и принимать трижды в день. Завести чайный гриб и готовить квас. Отказаться от белого хлеба в пользу ржаного и от белого сахара в пользу коричневого. А еще заниматься йогой, массировать «третий» глаз для восстановления энергии и втирать в волосы полезные маски… Но чем дольше слушаешь эту мудрую седовласую женщину со стройной фигурой, тем больше понимаешь, что все это требует полнейшей смены мышления и образа жизни. И что это далеко не каждому под силу.

Если есть возможность, пенсионерка не против проехаться верхом на лошади

— До болезни я тоже была другой, — признается Татьяна Дмитриевна. — Правда, за волосами постоянно ухаживала, у меня всегда коса была до пояса. Перед тем как лечь на операцию, я ее обрезала — знала ведь, что это за болезнь. Теперь, делая прическу, иногда вплетаю в нее и обрезанную косу для большего объема. А когда осталась без волос, все время что-то втирала в кожу головы, чтобы они поскорее отрастали. Самое простое — сок алое на ночь или настойку черного перца на водке либо самогонке. Это стимулирует волосяные луковицы и не требует последующего мытья головы. Корень лопуха хорошо заваривать, собачью крапиву. А перед мытьем на два часа нанести смесь сыворотки с медом и сырым яичным желтком, надеть на голову целлофановый кулек и оставить в тепле на два часа. Сыворотка питает и укрепляет волосы, это вообще очень полезный продукт, получаемый из молока: она содержит много витаминов, кальций, магний.

О том, чтобы закрасить седину, на чем настаивает ее дочь, Татьяна Дмитриевна даже не думает. Ей нравится так. Да и просто руки до этого не доходят, поскольку она слишком занята.

— Во-первых, чтобы правильно питаться, нужно время: купить экологически чистые продукты, а они ведь продаются не в ближайшем магазине, правильно их приготовить, — рассказывает о своем образе жизни моя новая знакомая. — Во-вторых, я каждое утро начинаю с зарядки, и на это у меня уходит не менее полутора часов. Вечером гуляю с собакой в лесу, еще пару часов, это почти десять километров пробежки или ходьбы быстрым шагом. Раз в неделю посещаю двухчасовые занятия по йоге, и так в течение пяти лет.

Сама выращиваю овощи. Знаете, я даже от бесплатной путевки в санаторий в этом году отказалась, потому что сейчас много работы в теплице, а это задел на весь год. Поеду, как управлюсь. Хорошо, что у меня частный дом, поэтому много продуктов питания со своего сада-огорода.

Кстати, Татьяна Дмитриевна предпочитает употреблять в пищу вершки, а не корешки. Намного полезнее, говорит, салат или смузи из ботвы моркови, редиса, свеклы, нежели из корнеплодов, поскольку она наполнена энергией солнца. Сажает много капусты брокколи и ест ее сырой. Уже давно доказано учеными, что этот овощ способен подавлять раковые клетки.

— Беда заставила так питаться, — объясняет Татьяна Дмитриевна. — Полезное не всегда вкусное, но главное, чтобы все шло во благо здоровья. Онкобольным также показан цельнозерновой ржаной хлеб. Именно в оболочке зерна содержатся антиоксиданты, предотвращающие онкологические заболевания. Мне некогда возиться с хлебом, поэтому я чаще пеку лепешки. Правда, муку покупаю в экомагазине. Сейчас не проблема найти экологически чистые продукты, были бы деньги. Такой хлеб с луковым салатом — мощный удар по раковым клеткам. В том же экомагазине покупаю овес и готовлю из него отвар. Или же делаю смузи из зеленых побегов этого злака. Овес — природный источник полезных витаминов, аминокислот и антиоксидантов, который способствует быстрому выведению токсичных веществ из организма и уничтожению раковых клеток. О его полезных свойствах писали еще Авиценна и Сократ. Естественно, я ем овсяную кашу из цельнозерновой крупы, чередуя ее с кашей из зеленой гречки и бурым рисом. Они содержат компоненты, обладающие онкопротекторным действием.

Один из источников жизненной энергии Татьяны Тютюнник — йога, которой она занимается уже пять лет

Мяса, говорит Татьяна Дмитриевна, ее организм не требует, как было раньше, до болезни. Но, если иногда захочется, покупает у знакомой из села свежую домашнюю курицу. От магазинной курятины, которая вырастает на антибиотиках и гормональных добавках, она отказалась давно.

Не использует и подсолнечное масло, в котором, по ее утверждению, много всякой гадости. Готовит в основном на перетопленном сливочном, изредка берет оливковое.

А вот перекрученное на мясорубке сальце с чесноком еще как уходит, особенно с борщом.

«На ночь обязательно пью красное сухое вино. Это ценное лекарство против новообразований»

О таблетках Татьяна Тютюнник забыла давно. Вместо них она носит в своей женской сумке различные баночки со смесями из полезных ягод и растений. На первом месте у нее — витаминная паста академика Амосова, в которую входят сушеные абрикосы (курага), изюм из темных сортов винограда, сушеный чернослив, инжир, грецкий орех, лимон и натуральный мед. Она укрепляет иммунитет, сосуды, сердечную мышцу, нормализует кровообращение, оказывает противовоспалительное действие. А известные травники отец и сын Михаил и Иван Носали рекомендовали к этому составу добавлять семена фенхеля, укропа, пыльцу меда и собачью крапиву. Татьяна Дмитриевна дает своему организму и такую усиленную биологическую добавку.

Первая зелень и первые цветы у пенсионерки сразу же идут в ход: варит зеленые борщи, делает напитки, салаты, смузи. Замораживает кленовый и березовый сок, сохраняя таким образом максимум полезных веществ. Из цветов бузины у нее получается отменный квас, а из ягод — настойка.

— А вы знаете, что при регулярном употреблении хороший алкоголь в небольших дозах продлевает жизнь? — переводит разговор на напитки другого характера моя собеседница. — Дочь недавно умершей 112-летней долгожительницы из Лондона написала, что ее мама начиная с 60 лет ежедневно выпивала столовую ложку хорошего виски. И этому есть объяснение. Спирт в малых количествах расширяет и чистит сосуды. А значит, это защита от инсультов и инфарктов. Я на виски еще не перешла, но вино из домашнего синего винограда (в нем и косточки полезные) у меня вместо лекарства. Если кашель — принимаю в горячем виде, а обычно ложку-две на ночь для профилактики новообразований.

«Когда узнаешь о болезни, нельзя сидеть сложа руки и ждать, чем все закончится, — говорит Татьяна Тютюнник. — Надо помнить, что за спиной стоит та, с косой, и действовать на опережение». Фото Александра ФОСТИКА

В ожидании своей очереди на макияж Татьяна Дмитриевна показывает, как она «укрощает» кровяное давление. Поднимается на цыпочках и тянется за поднятыми вверх сведенными вместе руками. Три подхода по десять раз, и цифры уменьшаются на 5—7 пунктов. Другой способ — большие и указательные пальцы обеих рук соединить и сжать, надавливая на активные энергетические точки (наверное, не зря именно в таком положении изображен на многих статуях Будда).

Для возобновления энергии достаточно помассировать точку на лбу, которую называют третьим глазом, и сосчитать до 60. Унять боль в спине поможет пятиминутное нажатие на нижнюю часть грудины над областью желудка. А чтобы не было артрита и артроза, нужно ходить на пальчиках, при ходьбе во время спортивных занятий выворачивать ступни то внутрь, то наружу, ползать на коленках… Не бегать по асфальту — это вредит суставам.

Для самоочищения организма Татьяна Дмитриевна практикует суточное голодание раз в неделю. Но не забывает пить воду (один-два литра), квас из чайного гриба.

— Я такой человек, что мне все интересно, — объясняет женщина свои глубокие познания в народной и нетрадиционной медицине. — Много читаю специальной литературы, посещаю семинары по йоге в аюрведических центрах. Кстати, именно йога пять лет тому назад, что называется, вернула меня к жизни. Но самое главное — следовать мудрым советам. Для этого нужно две вещи: желание и сила воли поддерживать здоровый образ жизни. Мой личный опыт доказывает, что можно быть здоровым даже в преклонном возрасте без применения медикаментов и агрессивного лечения. Кстати, я даже увлажняющий крем для лица делаю сама из алое и масла сафлоры. В нем точно нет никаких вредных консервантов.

Татьяна Дмитриевна демонстрирует еще одно упражнение — для осанки, буквально складываясь пополам, стоя на полу и доставая руками до стоп.

— Не советую следовать моему примеру людям без подготовки, — улыбается Татьяна Дмитриевна. — Хорошая растяжка достигается постепенно. Я, например, не сразу научилась лежа на полу доставать ногами до пола, заводя их за голову. Отдыхая в прошлом году в санатории, тренировалась по три раза в день, растягивая мышцы все больше и больше. А когда вернулась домой и продемонстрировала это дочке и внуку, они ахнули от восторга.

Уже перешагнув 70-летний рубеж, Татьяна Тютюнник стала на ходули, а в ее сегодняшних планах серьезно заняться скандинавской ходьбой — уже даже палки купила. Ну и, конечно же, сесть на шпагат.

Удивляюсь органичному сочетанию в этой целеустремленной женщине хрупкости и стального характера. А потом выясняю, что она более полувека проработала нормировщиком в инструментальном цеху бывшего военного предприятия, была начальником бюро нормировщиков, имеет высшее образование по специальности «технология машиностроения, машинорежущие станки». Следовательно, получает сейчас приличную пенсию, которая позволяет ей придерживаться здорового образа жизни. Да еще подзарабатывает, помогая одному человеку вести домашние дела.

— «Быть можно молодой и в пятьдесят, а можно быть и в двадцать, как старуха». Мне очень импонируют эти слова из какого-то стихотворения, — говорит Татьяна Дмитриевна. И почему-то переходит на шепот: — Как вы думаете, соглашаться идти в модели? Мне поступило предложение демонстрировать прически и одежду для женщин 60+…

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о 66-летней украинке, которая вошла в сотню самых вдохновляющих женщин мира.

Фото из семейного альбома Татьяны ТЮТЮННИК

32

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter