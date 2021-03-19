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Здоровье и медицина

22 марта на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит отоларинголог Иван Гринько

17:32 21 марта 2021
доктор

— Пациенты на приеме часто жалуются, что не высыпаются, если перед сном не закапают нос, — рассказывает киевский хирург-отоларинголог кандидат медицинских наук Иван Гринько. — Бывает, обращаются пациенты, которые в месяц использовали 12—13 флаконов капель, покупая новые раз в два-три дня. Часто при проблемах с носом и пазухами требуется операция. Из-за того что в нос постоянно попадают химические вещества, повреждается слизистая, увеличиваясь в объеме, изменяется структура носовых раковин.

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Многих, особенно страдающих лишним весом, беспокоят храп и остановка дыхания во сне — обструктивное апноэ. Человек страдает от постоянной гипоксии, ухудшающей работу головного мозга и нервной системы. В запущенных случаях таким людям дышать во время сна помогает аппарат — компрессор с маской (СИПАП-терапия).

— Кому еще необходима операция?

— Людям с искривленной носовой перегородкой, которые не могут дышать носом, и тем, у кого придаточные пазухи забиты полипами. Полипозный риносинусит возникает как реакция слизистой на аллергический раздражитель. Разрастаясь, она блокирует доступ воздуха к придаточным пазухам, что увеличивает отек. Во время операции мы максимально открываем эти пазухи, чтобы восстановить доступ воздуха (тогда полипозная ткань хуже развивается) и облегчить попадание медикаментов на слизистую. Также вмешательство зачастую нужно при хроническом гайморите, грибковой инфекции, кистах и попадании пломбировочного материала в пазухи.


Кому нужно исправлять носовую перегородку? Как лечить вазомоторный ринит? Почему появляются полипы?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 22 марта, с 13:00 до 14:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит отоларинголог кандидат медицинских наук Иван Игоревич Гринько.

Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]

Материал о прямой линии читайте в четверг, 1 апреля

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему при остром воспалении гайморовых пазух нос греть нельзя.

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