«В США тщательно следят за тем, чтобы ни одна доза вакцины не пропала»

В то время как в Украине темпы вакцинации против COVID-19 оставляют желать лучшего, во многих других странах вакцинация идет полным ходом. Например, в Израиле первую дозу вакцины получили уже больше 58 процентов населения, что делает эту страну абсолютным лидером по темпам вакцинации в мире. В количественном же соотношении лидирует США — там первую прививку получили уже больше 107 миллионов человек (21 процент населения страны). Каждый день в Штатах вакцинируют около 1,6 миллиона человек. Это происходит в госпиталях, лабораториях, на переоборудованных под центры вакцинации аренах и стадионах. Иногда для того, чтобы получить укол, человеку даже не нужно выходить из машины (именно так, например, получили прививки Арнольд Шварценеггер, Энтони Хопкинс и многие другие знаменитости). В США сейчас используются три препарата: РНК-вакцины BioNTech/Pfizer и Moderna и векторная вакцина Johnson & Johnson (принцип работы которой схож с применяемой в Украине вакциной AstraZeneca (Covishield). О том, как организована вакцинация в США, «ФАКТАМ» рассказала 67-летняя украинка Анна, которая живет в городе Сент-Чарльзе штата Миссури и 10 марта получила первый укол.

«Любой квалифицированный врач скажет, что аллергия не является противопоказанием к вакцинации»

— У нас возможность записаться на вакцинацию для людей старше 65 лет появилась еще в январе, — рассказала Анна. — Как только об этом объявили по телевидению, я тут же зарегистрировала на сайте Департамента здравоохранения округа Сент-Чарльз и себя, и мужа. При регистрации необходимо было ответить на ряд вопросов, в том числе сообщить, есть ли хронические заболевания. У мужа сахарный диабет второго типа — возможно, поэтому его пригласили на вакцинацию раньше. Первую дозу он получил еще 10 февраля.

— Вы могли выбирать вакцину?

— Нет. Ты регистрируешься, получаешь приглашение и уже когда приезжаешь в центр вакцинации, узнаешь, какой тебе достанется препарат. Например, мужа вакцинировали Moderna. А когда пришла моя очередь на вакцинацию, в США уже использовались три вакцины — и я была согласна на любую из них. Уже на месте узнала, что мне полагается Pfizer. А наш сосед на днях вакцинировался векторной вакциной Johnson & Johnson и тоже доволен — хорошо себя чувствует, не заметил никаких «побочек».

Я серьезно подошла к вопросу вакцинации, читала результаты исследований по каждому из препаратов, общалась с женщиной (кстати, тоже украинкой), которая работает на предприятии Pfizer — и получила опровержение всех страшилок, которые сейчас ходят вокруг разных вакцин. Нужно понимать, что в мире идет война между производителями вакцин, и не стоит верить всему, что вы слышите по телевизору или читаете в соцсетях.

— Где вы получили вакцину? Нужно было ехать в больницу?

— Нас с мужем вакцинировали на хоккейной арене, которая сейчас переоборудована под центр для вакцинации. Знаю, что прививки делают и в госпиталях, и в лабораториях, но мы обрадовались возможности получить прививку не в медучреждении — все же меньше риска встретиться с больными и заразиться. В таких центрах одновременно прививают большое количество людей, но все настолько грамотно организовано, что нет ни толп, ни очередей.

Заранее формируются группы, которые приезжают на определенное время. Подъехав к центру вакцинации, ты сидишь в машине и ждешь, когда тебе дадут сигнал, что можно выходить из автомобиля и идти внутрь. Запускают людей небольшими группами, при этом все четко соблюдают социальную дистанцию. Надо сказать, что в Штатах этот момент уже давно не нужно контролировать — люди и без напоминаний не подойдут друг к другу ближе, чем на два метра.

На входе в центр вакцинации меряют температуру, проверяют документы — после чего проходишь к стойкам регистрации. Затем, в зависимости от того, за первой дозой вакцины пришел человек или за второй, его направляют к нужному столу — и там уже выдают бумажку, где написано, какой вакциной будут прививать. Говорят, что, если вакцина человека не устраивает, он может отказаться и уехать. И ждать, пока ему не предоставят возможность привиться тем препаратом, которым он хочет. Но у меня и в мыслях не было отказываться.

Получив направление, пошла на поле стадиона, где меня должны были вакцинировать. Надо сказать, выглядит это впечатляюще — огромная территория и множество столов на большом расстоянии друг от друга, за которыми сидят медработники. Ты подходишь к нужному столу, а дальше вся процедура занимает не больше 20 минут.

— Перед уколом вас спрашивали о самочувствии, хронических заболеваниях?

— В первую очередь о том, нет ли аллергических реакций на препараты. А я как раз аллергик, у меня дважды случался анафилактический шок — реакция на новокаин и бициллин. Я об этом сообщила, после чего мне на грудь повесили стикер с пометкой, что возможна аллергическая реакция. После введения вакцины я должна была еще полчаса посидеть в специально отведенном месте под наблюдением врачей (люди, не страдающие аллергиями, сидят 15 минут). К счастью, у меня не проявилось никаких симптомов. Через 30 минут после вакцинации я уехала домой.

— Учитывая аллергию, не боялись вакцинироваться?

— Нисколько. Во-первых, я знала, что нахожусь под наблюдением врачей, а во-вторых, сама в свое время окончила Киевский университет по специальности «иммунология», неплохо разбираюсь в этой теме и, трезво оценивая риски, понимаю, что заразиться коронавирусом для меня было бы куда хуже и опаснее. Любой квалифицированный врач вам скажет, что аллергия не является противопоказанием к вакцинации. Это всего лишь сигнал, что такому пациенту нужно проводить вакцинацию с осторожностью.

После введения первой дозы вакцины мне выдали специальную карточку и предупредили, что в будущем, когда там появится отметка о введении второй дозы, это будет свидетельство о вакцинации, необходимое в том числе и для путешествий.

— На следующий день не проявились побочные эффекты?

— У меня была только небольшая припухлость в месте укола. Но я каждый год делаю прививку от гриппа, после которой происходит то же самое. А так больше ничего — ни слабости, ни температуры.

Аналогичная картина у мужа. Он уже, кстати, получил и вторую дозу. Ему заранее был назначен день вакцинации, но за два дня пришло сообщение с вопросом, может ли он приехать раньше. Появилась «свободная» доза вакцины, а так как хранятся они недолго, здесь тщательно следят за тем, чтобы ни одна доза не пропала. Муж согласился и приехал, когда попросили.

«Люди устали от карантина. Но правила соблюдают, потому что иначе никак»

— Вам говорили, что делать, если вдруг на следующий день или позже проявятся побочные действия?

— Да, звонить 911. У нас это универсальная служба. Если вдруг начнется аллергия или поднимется высокая температура, приедут парамедики. При необходимости госпитализируют. Но у меня много уже вакцинированных знакомых, и никому из них такая помощь не понадобилась.

— В Украине, где вакцинация только началась, очень много так называемых антивакцинаторов. Люди читают часто не имеющие ничего общего с реальностью страшилки о вакцинах и отказываются прививаться. Есть ли такое в Штатах?

— Здесь тоже есть и так называемые ковид-диссиденты, и антивакцинаторы. Но и те и другие уже поумерили свой пыл. В прошлом году хватало тех, кто заявлял, что «не верит в ковид», критиковал ограничения и не соблюдал карантинные требования. Большинство из них потом жестоко за это поплатились. Например, бывшая супруга моего мужа, не осознавая опасности, один раз сходила на праздник, где обнималась и целовалась с людьми. В результате заразилась коронавирусом и умерла. И таких случаев, к сожалению, немало.

Многие осознали, что происходит, только когда заболели сами или потеряли близких. А что касается вакцин, то больше страхов было, когда их только разработали. Ходили разные, в том числе и самые абсурдные, слухи. Сейчас каждый день в стране вакцинируют по полтора миллиона человек, мы наблюдаем, как проходит прививочная кампания, и все больше людей хотят вакцинироваться.

Прививку от коронавируса в США делают не только в больницах, но и на переоборудованных под центры вакцинации площадках и стадионах. Фото Getty Images

— Получить прививку можно только при наличии страховки?

— Нет, право на бесплатную вакцину имеют абсолютно все, кто зарегистрирован на территории США. Более того, сейчас идут разговоры о том, что в ближайшее время будут вакцинировать и нелегалов — ведь они тоже заражаются и распространяют вирус.

— В вашем городе действует локдаун?

— Здесь в каждом штате свои правила. У нас в начале года открылись практически все рестораны, хотя до этого работали в основном навынос. На улице люди ходят без масок (хотя, например, в Чикаго на улицах в масках абсолютно все), но в помещениях с этим строго. Даже на входе в пабы висит требование заходить исключительно в маске.

В магазинах открывается все больше касс самообслуживания — чтобы покупатели не контактировали с кассирами. Толп, как я уже говорила, нет нигде, потому что за год люди привыкли к дистанции. Разумеется, здесь тоже все устали от вируса и карантина. Но правила соблюдают, потому что иначе никак. А темпы вакцинации в США дают надежду на то, что скоро страна вернется к нормальной жизни.

Тем временем в Украине объявили второй этап вакцинации от ковида. Об особенностях отечественной прививочной кампании читайте в публикации «Перед прививкой температуру и давление мерила себе сама. То есть скрининг проводила я, а не вакцинальная бригада».

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