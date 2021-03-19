Зубные щетки надо дезинфицировать ежедневно

Давно известно, что зубные щетки могут действовать как резервуар для микроорганизмов и способствовать передаче патогенов от больного человека к здоровому. Поэтому, как доказали бразильские ученые, дезинфекция зубных щеток должна стать такой же гигиенической привычкой, как ежедневная чистка зубов. Это также поможет предотвратить заражение коронавирусом, пишет The Hindu Business Line.

Более ранние исследования показали, что обмен слюной может привести к передаче разного рода инфекционных возбудителей. Согласно исследованию, опубликованному в июле 2020 года, некоторые жидкости для полоскания рта способны снизить концентрацию коронавируса в слюне. Исследователи из Бразилии обрабатывали зубные щетки антисептическим раствором для полоскания рта, содержащим этанол и эфирные масла. Дезинфекция проходила так: человек сначала моет руки водой с мылом или обрабатывает их антисептиком для рук, содержащим не менее 70 процентов спирта. После этого он дезинфицирует ручку зубной щетки 70-процентным спиртовым раствором в течение одной минуты, чистит зубы, а затем снова обрабатывает щетку. После чего помещает щетку в раствор для полоскания рта на основе этанола и эфирного масла на 20 минут. Высохшую щетку нужно хранить в изоляции от других щеток. Особенно важно выполнять эти действия тем, кто заразился коронавирусом, и членам семьи, контактирующим с заболевшим. Ведь было доказано, что тяжесть заболевания связана также с количеством коронавируса, поступившего в организм.

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Фото: pixabay



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