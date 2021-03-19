«Британский» штамм коронавируса добрался до Киева

Новый штамм коронавируса, британский, который ранее выявили в Ивано-Франковской области, обнаружен уже в Киеве и трех областных центрах.

Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Кроме регистрации в Ивано-Франковской области, сегодня пришли данные Института эпидемиологии, новый штамм обнаружен в городе Киеве, Днепре, Львове и Харькове», — сказал министр.

Степанов уточнил, что Украину ждет напряженная ситуация по заболеваемости COVID-19 в связи с тем, что британский штамм коронавируса втрое заразнее других. Он поражает не только легкие инфицированного человека.

Британский штамм коронавируса подтвердили уже в 118 странах мира.

Напомним, на утро 19 марта, в Украине подтверждены 1 519 926 случаев заболевания COVID-19. За сутки зафиксировано 15850 новых случаев заражения.

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