Вакцинация в Украине ускорится: в Минздраве раскрыли обнадеживающие детали

Вакцинация от коронавируса в Украине проводится «каскадным путем». Количество прививок в ближайшее время значительно увеличится. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов уточнил, что началась вакцинация с 50 мобильных бригад. Сейчас их уже 200. По его словам, очень важно, чтобы кампания по вакцинации двигалась правильно на всех этапах, не было программных ошибок, которые сразу отбрасывают страну по уровню вакцинации назад.

Степанов уточнил, что на следующей неделе в Украине будут открываться кабинеты прививок на базе центров первичной медико-санитарной помощи.

Кроме того, в Минздраве планируют задействовать остатки вакцины, остающиеся после плановой вакцинации. Остаточными дозами будут прививать людей из «группы риска», которые есть на втором этапе, на третьем этапе.

«Мы будем идти четко по нашему национальному плану вакцинации в течение 2021 года», — сказал министр.

Чиновник отметил, что вакцина от коронавируса может появиться в Украине в свободной продаже не раньше лета-осени 2021 года.

Напомним, со следующей недели в Украине стартует второй этап вакцинации от COVID-19. По информации Минздрава, уже есть люди, получившие вторую дозу вакцины.

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