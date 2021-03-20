Коронавирус повредил влагалище: 19-девушка столкнулась с неожиданными проблемами после болезни

Многие молодые люди уверены, что им вряд ли придется столкнуться с серьезными симптомами коронавируса, так как этот патоген представляет максимальную опасность для лиц старше 50 лет. Ошибочность такого мнения доказал случай с 19-летней жительницей американского штата Колорадо, у которой в результате заболевания появилась болезненная язва в области влагалища, пишет Daily Mail.

Так, у девушки был выявлен положительный тест на COVID-19 после того, как её доставили в больницу с кашлем, болями в горле, сильным ознобом и сыпью по всему телу. Через некоторое время пациентку выписали домой на отдых и самоизоляцию, но там у неё появились боли в области влагалища, так что через два дня её привезли в ту же самую клинику.

При тщательном осмотре врачи обнаружили двухсантиметровую язву в области влагалища, которая вызывала такую боль, что девушка не могла нормально ходить и даже пользоваться туалетом. После проведения серии тестов медики пришли к выводу о том, что этот дефект был спровоцирован коронавирусом. Возможно, это первый задокументированный случай подобного осложнения болезни, он пополнит собой список необычных побочных эффектов, связанных с относительно новым для человечества заболеванием.



Врачи не уверены, каким именно образом ковид мог спровоцировать появление язвы на коже в области влагалища. Но теоретически это может быть следствием воспалительных процессов или ослабления иммунной системы. Многие люди, которые заболевают коронавирусом, сталкиваются с воспалениями — это естественный результат попыток организма побороть инфекцию. А воспаления могут раздражать кожу и вызывать сыпь. Кроме того, ослабленная иммунная система облегчает возможность простых бактерий проникать в организм и наносить ему повреждения.

Более подробно о том, почему люди повторно заболевают COVID-19 и какие могут быть осложнения читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ»: Если иммунитет не смог адекватно ответить на вторжение коронавируса, можно заболеть снова, — инфекционист Юрий Жигарев.

768

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter