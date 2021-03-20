Если попасть под трамвай: доктор Комаровский объяснил, можно ли пострадать от COVID-19 после вакцинации

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский, отвечая на вопрос читателей своего блога, можно ли умереть от коронавируса после вакцинирования, уточнил, что «после вакцинации, не значит вследствие вакцинации».

«После вакцинации можно заболеть, можно попасть под трамвай, можно поскользнуться и разбить себе голову… После вакцинации — это не значит вследствие вакцинации», — пишет доктор.

Комаровский привел в пример Норвегию, о которой «желтые» СМИ, особенно в русскоязычные, написали, что в стране умерло несколько десятков обитателей домов престарелых, привитых Pfizer.

Медик уточнил, что в домах престарелых Норвегии огромное количество пациентов 80+. Каждый день они умирают от естественных причин — старости и хронических болезней. Их всех вакцинировали от коронавируса. Но они не перестали умирать от естественных причин.

«Поэтому очень важно понимать, отслеживать причинно-следственную связь между прививкой и последующей болезнью», — уточнил доктор.

Комаровский напомнил, что после любой прививки может быть головная боль, лихорадка, болезненность, отек и покраснение в месте инъекции. Но пока нет никаких данных о том, что после прививки от ковида можно умереть от инфаркта, инсульта и так далее.

«Даже если вы заразитесь коронавирусом сразу после вакцинации, то это не опасно, потому что в самой вакцине концентрация антигенов очень высокая, а значит, иммунный ответ, та самая выработка антител организмом, будет намного быстрее и эффективнее, чем при естественном инфицировании. То есть даже при отсутствии еще выработанных антител у вас есть большие шансы на легкое течение болезни или на то, что вы не заболеете вообще, потому что вакцина все равно сработает», — добавил медик.

Напомним, по данным Минздрава, в Украине за минувшие сутки прививку против коронавируса получили 11 628 человек. Всего с начала кампании вакцинировано уже более 100 тысяч украинцев.

Фото iz.ru/

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