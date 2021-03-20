Малышева рассказала, сколько антител нужно для защиты от повторного заражения коронавирусом

Российская «теледоктор» Елена Малышева настаивает: для переболевших COVID-19 риск заразиться повторно крайне мал, хоть и не нулевой. Сделав анализ на антитела к коронавирусу, можно выяснить, есть ли вероятность заразиться повторно. Подробную инструкцию Малышева изложила в Instagram.

По словам телеведущей, в медицинском сообществе считается, что антитела к коронавирусу сохраняются в организме в среднем 8−10 месяцев. Скорее всего этот срок больше, но ученые говорят о 10 месяцах, поскольку именно столько ведутся наблюдения за переболевшими.

Новое исследование от компании SpaceX Илона Маска подтверждает, что даже при выявлении антител в количестве 0,1 мкг/мл иммунитет уже способен противостоять вирусу. Таким образом, если тест на антитела будет положительным, это уже хорошие новости, вне зависимости от цифр.

«Если у вас положительный тест на антитела — вы защищены от коронавируса. Причем неважно, насколько много у вас антител. Достаточно, что они просто выше референсных значений», — делает вывод Малышева.

«Риск повторного заражения коронавирусом у переболевших людей сегодня расценивается как крайне низкий и ничтожно малый. Из 115 с лишним миллионов инфицированных и переболевших повторно заболели только 64 человека… Иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции создается довольно сильный», — объяснила телеведущая.

Напомним, случаи повторного заражения ковидом отмечены и в Украине. Инфекционист Юрий Жигарев назвал две возможных причины того, что люди порой болеют с интервалом в два-три месяца. А педиатр Евгений Комаровский прояснил, опасно ли для человека встретиться с коронавирусом сразу после вакцинации.

Фото malysheva. live/Instagram

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