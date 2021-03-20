Виновато антитело: ученые выяснили причину появления тромбов после прививки AstraZeneca

Ученые из Норвегии и Германии независимо друг от друга нашли причину тромбоза после привития вакциной AstraZeneca. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Инциденты с образованием тромбов — достаточно редкое явление, зафиксировано всего около 30 таких случаев, но несколько европейских стран приостановили использование вакцины.

Теперь специалисты пришли к выводу, что вакцина в редких случаях может вызвать аутоиммунную реакцию, а появившиеся антитела взаимодействуют с тромбоцитами, и у пациента развивается тромбоз венозных синусов головного мозга.

Пока ученые не могут полностью восстановить механизм возникновения тромбоза у вакцинированных людей, равно как и спрогнозировать поствакцинальные осложнения у конкретного пациента. Специалисты говорят, что на нарушение кровообращения в головном мозгу могут указывать появившаяся после прививки головная боль, головокружение, проблемы со зрением. Подтвердить диагноз можно по анализу крови.

«У очень, очень небольшого числа людей будут развиваться подобные осложнения. Но если это произойдет, мы знаем, как лечить таких пациентов», — заявил глава группы немецких исследователей, профессор Андреас Грайнахер.

Напомним, что в марте вакцина AstraZeneca оказалась в центре скандала из-за случаев образования тромбов у привитых людей. Позже Европейское агентство лекарственных средств подтвердило безопасность вакцины. После разъяснения Германия и Италия возобновили использование AstraZeneca, но с предупреждением о единичных случаях тромбоза. Во Франции специалисты по здравоохранению рекомендовали использовать AstraZeneca только лицам старше 55 лет. Норвегия, Швеция, Дания решили перед возобновление вакцинации собрать больше данных о возможных поствакцинальных осложнениях.

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