27.60 / 27.77 32.73 / 33.10
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Ученые выяснили, чем обнаруженный в Украине «британский» штамм коронавируса опаснее «оригинала»

15:49 22 марта 2021
коронавирус

В Украине обнаружены новые, опасные мутации «британского» штамма коронавируса. Об этом говорится на странице Института молекулярной биологии и генетики в Facebook.

По информации ученых, модифицированный «британец» отличается от обнаруженного в Великобритании осенью 2020 года. У мутанта критические изменения в участках вируса, отвечающие за скорость размножения его в клетке, и реактивность иммунной системы человека.

Сообщается, что образцы для исследования были отобраны на Прикарпатье, когда в регионе началась резкая вспышка заболевания.

По данным, обнародованным Минздравом, до сих пор на территории Украины фиксировали единичные случаи предыдущего «британского» штамма.

Ученые считают, что комбинация модифицированных штаммов «британца» вызвала нынешнюю волну эпидемии и является объяснением все более частого выявления случаев повторного инфицирования людей.

Кроме того, врачи фиксируют более тяжелое протекание коронавирусной болезни у пациентов.

По словам эпидемиологов, предыдущие штаммы COVID-19, которые циркулировали в Украине осенью-зимой и которыми украинцы уже переболели, теперь заменены на новые, мутированные штаммы «британского» SARS-CoV-2.

Данные, полученные украинскими учеными уже зарегистрированы в международной базе GISAID. О результатах исследования проинформировали СНБО и делегацию ВОЗ.

Напомним, «британский» штамм коронавируса уже обнаружили в Киеве, Днепре, Львове и Харькове. Ранее его выявили в Ивано-Франковской области.

124

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Евгений Сморигин и Оксана Марченко

«Сначала большие камни уберите»: участник «Дизель шоу» рассказал Оксане Марченко, как подготовиться к причастию

Ирина Билык

Бывший Ирины Билык позвал ее на тайное свидание

Лиза на подиуме

Маленькая фея-модница: Лиза Галкина блистала на подиуме в живописном наряде

Анна Панина с отцом

Повзрослевшая дочь Алексея Панина восхитила подписчиков актера

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер