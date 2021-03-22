Ученые выяснили, чем обнаруженный в Украине «британский» штамм коронавируса опаснее «оригинала»

В Украине обнаружены новые, опасные мутации «британского» штамма коронавируса. Об этом говорится на странице Института молекулярной биологии и генетики в Facebook.

По информации ученых, модифицированный «британец» отличается от обнаруженного в Великобритании осенью 2020 года. У мутанта критические изменения в участках вируса, отвечающие за скорость размножения его в клетке, и реактивность иммунной системы человека.

Сообщается, что образцы для исследования были отобраны на Прикарпатье, когда в регионе началась резкая вспышка заболевания.

По данным, обнародованным Минздравом, до сих пор на территории Украины фиксировали единичные случаи предыдущего «британского» штамма.

Ученые считают, что комбинация модифицированных штаммов «британца» вызвала нынешнюю волну эпидемии и является объяснением все более частого выявления случаев повторного инфицирования людей.

Кроме того, врачи фиксируют более тяжелое протекание коронавирусной болезни у пациентов.

По словам эпидемиологов, предыдущие штаммы COVID-19, которые циркулировали в Украине осенью-зимой и которыми украинцы уже переболели, теперь заменены на новые, мутированные штаммы «британского» SARS-CoV-2.

Данные, полученные украинскими учеными уже зарегистрированы в международной базе GISAID. О результатах исследования проинформировали СНБО и делегацию ВОЗ.

Напомним, «британский» штамм коронавируса уже обнаружили в Киеве, Днепре, Львове и Харькове. Ранее его выявили в Ивано-Франковской области.

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