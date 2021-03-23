У британского штамма ковида инкубационный период сократился

У британского штамма коронавируса, который уже фиксируют на всей территории Украины, инкубационный период уменьшился до 1−3 дней. Он втрое заразнее европейского штамма. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр отметил, что новый штамм гораздо агрессивнее и поражает молодых людей. При этом болезнь развивается очень быстро и протекает тяжело. Этот штамм поражает не только легкие, но и слизистые оболочки, почки, печень и центральную нервную систему. Бессимптомного течения болезни практически не фиксируется.

По словам Степанова, есть случаи, когда пациенты, инфицированные британским штаммом, умирали от физической невозможности дышать, находясь при этом в сознании.

Как сообщалось, в Украине обнаружены новые, опасные мутации «британского» штамма коронавируса. По информации ученых, модифицированный «британец» отличается от обнаруженного в Великобритании осенью 2020 года. Ученые считают, что комбинация модифицированных штаммов британского штамма вызвала нынешнюю волну эпидемии и является объяснением все более частого выявления случаев повторного инфицирования людей.

286

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter