Вирус, вызывающий обычную простуду, убивает коронавирус: ученые сделали неожиданное открытие

Изучая взаимодействие разных типов вирусов, ученые из Глазго пришли к любопытному открытию. Вирус, вызывающий насморк (риновирус), подавляет коронавирус Sars-CoV-2, вызывающий COVID-19. Учитывая, что риновирусы больше распространены, они могли бы остановить передачу коронавируса в популяции. Об этом сообщает BBC.

Команда Центра вирусных исследований в Глазго подтвердила, что если клетки дыхательных путей будут атакованы одновременно Sars-CoV-2 и риновирусом, то победа будет за «простудным» вирусом. В случае, если дать риновирусу 24 часа форы, то коронавирус вообще не сможет проникнуть в клетку. Если же, наоборот, сначала заразить клетку Sars-CoV-2, а потом через 24 часа риновирусом, то последний все равно окажется сильнее и подавит коронавирус. Связано это с иммунными процессами внутри инфицированных клеток: риновирус блокирует способность Sars-CoV-2 создавать свои копии.

Выводы ученых-вирусологов подтверждаются имеющимися данными об эпидемиях. Так, например, пандемия свиного гриппа в 2009 году в некоторые европейские страны пришла с существенным опозданием. Возможно, помехой стала именно вспышка риновируса в тех регионах.

Напомним, семейный врач Сергей Елшанский рассказал «ФАКТАМ», как не спутать симптомы ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. Четкий признак ковида— на фоне высокой температуры появляется сухость во рту, жар не сбивается таблетками, возникает сухой кашель.

Фото Wellcome Images, Pixabay



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