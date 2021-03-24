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Здоровье и медицина

Индия приостановила поставки вакцины против коронавируса из-за критической ситуации в стране

22:23 24 марта 2021
Вакцина AstraZeneca

Индия объявила о приостановке экспорта вакцины от коронавируса AstraZeneca, которую производит Serum Institute of India. Причина — рост заболеваемости в самой стране, сообщает Reuters.

«Никакого экспорта, ничего до тех пор, пока ситуация в Индии не стабилизируется. Правительство не будет рисковать, когда так много людей нуждаются в вакцинации в Индии», — сообщил источник агентства.

По данным ВВС, приостановка, которую официальные лица в Индии называют «временным ограничением», повлияет на поставки препарата до конца апреля. В т.ч. это затронет и поставки вакцины в рамках международной инициативы COVAX, поддерживаемой ВОЗ. На данный момент COVAX получил из Индии 17,7 млн доз вакцины AstraZeneca.

Также Serum Institute задержал поставки вакцины в Бразилию, Великобританию, Марокко и Саудовскую Аравию.

Тем временем власти Индии в рамках противодействия пандемии санкционировали вакцинацию всех жителей страны старше 45 лет с 1 апреля.

Напомним, ранее народный депутат, глава профильного Комитета Рады Михаил Радуцкий предупредил о возможности отсрочки поставки следующей партии вакцины от коронавируса CoviShield (AstraZeneca) в Украину из Индии, однако объяснил это информационной кампанией, развернутой против этой вакцины в Украине.

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