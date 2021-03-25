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Здоровье и медицина

Для 14-летней девочки: в «Охматдете» впервые провели трансплантацию почки

10:33 25 марта 2021
Трансплантация

В Национальной детской специализированной больнице «Охматдет» состоялась первая в истории клиники операция по трансплантации почки. По словам замминистра здравоохранения Игоря Иващенко, реципиентом стала 14-летняя девочка.

«В НДСБ „Охматдет“ впервые провели трансплантацию почки для 14-летней девочки», — сказал Иващенко на пресс-брифинге.

По его словам, которые приводит Интерфакс-Украина, больница стала вторым медицинским учреждением в Украине, в котором одновременно проводятся трансплантации костного мозга и органов.

Напомним, «ФАКТЫ» рассказали историю маленького Назара, которому первому в Украине в «Охматдете» провели пересадку костного мозга от неродственного донора.

Иллюстративное фото с Pixabay

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