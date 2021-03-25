Иммунолог Лапий рассказал об особенностях CoronaVac

Вакцина китайского производства СoronaVac, первую партию которой уже отправили в Украину, будет использоваться в том числе для того, чтобы прививать инвалидов и людей из малонаселенных районов. Об этом сообщает «ГОРДОН».

«Мы ожидаем, что сегодня (25 марта — Ред.) в Украину прибудет 700 тыс. доз вакцины СoronaVac китайского производства (во всяком случае так было анонсировано). А в общем достигнута договоренность о поставке 1,9 млн доз этой вакцины. Данная вакцина — в шприц-дозах, то есть в упаковке доза для одного человека. Это сильно упрощает ситуацию. Не нужно собирать пациентов», — заявил член национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

Он отметил, что поставка в таких упаковках решает проблему вакцинации отдельных групп населения.

«Мы думали, как провести вакцинацию маломобильных групп населения, инвалидов, пациентов, которые пребывают дома, людей в районах с низкой плотностью населения. Мы же не можем приехать с 10-дозным флаконом, привить одного человека и выбросить флакон. Нельзя привозить открытый флакон — ВОЗ категорически против такого. СoronaVac снимает эту проблему», — сказал иммунолог.

Напомним, с получением разрешения властей Индии на отгрузку уже проплаченных вакцин CoviShield неожиданно возникла проблема.

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