«Коронавірус может стати ще небезпечнішим, якщо не провести масову вакцинацію людей»

Дуже важливо за якомога коротший час вакцинувати від коронавірусу якнайбільше людей по всьому світу. Інакше з часом будуть з’являтися, можливо, ще небезпечніші за існуючі штами, і науковцям доведеться створювати нові й нові модифіковані вакцини — умовно кажучи, бігти навздогін за коронавірусом. Про це розповіла американська вчена українського походження доктор генетичних наук Ольга Яричківська на вебінарі (онлайн зустрічі), присвяченому щепленням від коронавірусної інфекції. Вебінар організувала громадська організація з США «Разом для України». Зазначимо, що ступінь доктора Ольга Яричківська отримала в одному із найавторитетніших у світі наукових центрів — Колумбійському університеті. Зараз вона працює в університеті Рокфелера в Нью-Йорку. Серед питань, на які відповіла вчена на вебінарі, були і ті, що поставив кореспондент «ФАКТІВ».

«Мутації, що порушують природний захист організму від коронавірусу, виявлено переважно у чоловіків»

— Деякі люди не хочуть щеплюватися від СОVID-19 через те, що бояться небажаних реакцій організму. Чи виправдані ці побоювання?

— Слід розуміти, що реакція організму на щеплення (незначне погіршення самопочуття) — це нормально. Адже людині вводять білок, що не є однорідним її власним білкам. Імунна система це «бачить» і реагує на чуже. Так і має бути. Але ця реакція незрівнянно короткотриваліша і легша, ніж на живий коронавірус. Вона призводить до напрацювання організмом антитіл, які певний час захищатимуть від захворювання на ковід.

— Останнім часом багато розмов про те, що в декого, кому зробили щеплення, почали утворюватися тромби в судинах. Чи підтвердилася ця інформація?

— Ні. За попередніми даними, після початку масової вакцинації кількість випадків виникнення тромбів лишилася звичайною середньостатистичною. До речі, варто проаналізувати, як на виникнення цієї судинної проблеми впливають дієта та стиль життя.

— Певна частина молодих людей вважає, що їм не треба вакцинуватися, бо вони поза групою ризику. Чи не легковажать вони, нехтуючи вакцинацією?

— Варто знати, що молодий вік і добре здоров’я можуть не врятувати від коронавірусної інфекції. Є випадки, коли люди не старі, не мають супутніх недугів, але перебіг захворювання на ковід в них дуже важкий — аж до смертельних випадків. Чому так відбувається? Науковці університету Рокфелера, в якому я працюю, провели щодо цього дослідження. Вони по всьому світу брали кров у молоді, що перехворіла на ковід, в тому числі у важкій формі. У певної частини з них виявлено мутації генів, які послабили природний захист від вірусних інфекцій. Тому коронавірус має можливість швидше розмножуватися в клітинах організму цих людей і вражати різні внутрішні органи.

За перший бар’єр захисту від вірусів відповідає один з інтерферонів, що його виробляє наш організм. Але в організмі людей з мутаціями, про які йде мова, чомусь, окрім інтерферону, виробляються ще й антитіла проти нього. Ось і виходить, що дія інтерферонів блокується. Як наслідок цього — організм втрачає перший захисний бар’єр проти коронавірусної інфекції.

— Ці мутації виникають і в чоловіків, і в жінок?

— Так, але переважно у чоловіків. 94 відсотки людей, у яких виявлено такі зміни, — це молоді чоловіки. Чому так? Поки не відомо.

— Є сенс вакцинувати людей, що перехворіли на СОVID-19?

— Центр з контролю та профілактики захворювань в США (CDC) рекомендує вакцинуватися й тим, хто подолав ковід. Щеплення можна зробити вже через декілька тижнів після одужання.

— Чому вакцинація не дає 100 відсотків гарантії, що людина не захворіє?

— Дослідження показують, що у деяких людей організм виробляє не надто сильні антитіла, тому вони не здатні надійно захистити від проникнення коронавірусу в клітини. Взагалі у кожного з нас набір антитіл дещо відрізняється від набору антитіл в інших людей. До речі, в нашому університеті зараз проводять дослідження двох різновидів антитіл, що потужно нейтралізують коронавірус. У майбутньому ця робота здатна привести науковців до створення ліків проти СОVID-19.

— Скільки часу може зберігатися імунітет до коронавірусної інфекції?

— У кожної людини по різному. Це може бути півроку і навіть довше. Зауважу принагідно, що науковці нашого університету були здивовані результатами одного з досліджень готовності імунної системи боротися з коронавірусною інфекцією. Спочатку у людей, що перехворіли на неї, взяли зразки антитіл зразу після одужання. Через півроку повторили забір зразків. Виявився парадоксальний факт: через шість місяців антитіла стали значно ефективнішими, ніж спочатку.

— Дійсно, дивно. Вдалося дізнатися, яка причина цього парадоксу?

— Так. Подібні явища науковці виявляли й раніше — у людей, що хворіли на деякі хронічні інфекційні недуги. У випадку з коронавірусом виявилось, що він залишився в клітинах малої кишки. Тому й антитіла за півроку не послабшали, а навпаки посилилися. Але поки не зрозуміло, чи то живий коронавірус засів в клітинах малої кишки, чи лише його частинки. Зараз ясно лише те, що імунна система ідентифікує його і вироблює антитіла, причому ще ефективніші, ніж спочатку.

«Вакцини проти SARS-COV-2 вдалося створити за надзвичайно короткий термін завдяки тому, що раніше людство мало справу з двома іншими дуже небезпечними коронавірусами»

— Вакцинація від коронавірусної інфекції впливає на здатність жінок вагітніти?

— Вийшло неповне дослідження деяких науковців про те, що начебто впливає, формуючи імунну відповідь, яка шкодить репродуктивній функції жінок. Але зараз немає сумнівів, що це міф — такі висновки зроблено за результатами ретельніших наукових робіт.

— Через скільки днів після щеплення у людини формується ефективний імунітет проти коронавірусної інфекції?

— Через два тижні після другої дози вакцини матимете найбільший рівень імунного захисту. Проте в значній мірі він виникає вже після першого щеплення. Друга порція вакцини посилює його.

Щоб зупинити пандемію, потрібно за короткий термін щепити від ковіду якомога більше людей

— Науковці стверджують, що від вакцини не можна захворіти на СОVID-19. На чому грунтується така категорична впевненість?

— Щоб розібратися в цьому питанні, слід знати, що коронавірус проникає в клітини людського організму завдяки одному із складних білків, який знаходиться на його поверхні — глікопротеїну С. Тому стратегія розробників всіх вакцин проти коронавірусу полягає в тому, щоб створити у людини імунітет саме до глікопротеїну С. Це дозволяє блокувати проникнення збудника ковіду в клітини і його розмноження там.

Вакцини мають у своєму складі глікопротеїн С, позбавлений інших складових частин коронавірусу, в тому числі тих, що відповідають за розмноження. Тому надходження цього складного білка в організм при щепленні не може призвести до захворювання людини на СОVID-19.

Вакцини проти SARS-COV-2 вдалося створити й випробувати за надзвичайно короткий термін. Це стало можливим завдяки тому, що раніше людство мало справу з двома іншими дуже небезпечними коронавірусами: у 2002 році — з SARS-1 (виник у Китаї), а в 2012 році — з MERS (у Південно-Східній Азії). Декілька провідних лабораторій світу тривалий час працювали над створенням вакцин проти них. Тому, коли з’явився SARS-COV-2, наука вже мала значний досвід розробки вакцин для інших коронавірусів. Це дало змогу вченим менше ніж за рік запропонувати декілька готових для масового застосування безпечних вакцин проти нинішньої коронавірусної інфекції.

— Індійська вакцина CoviShield, що її почали застосовувати в Україні, дійсно, не відрізняється від вакцини шведсько-британської компанії AstraZeneca і Оксфордського університету?

— Підтверджую, що вони повністю ідентичні. Зазначу, що на долю Індії припадає біля 60 відсотків світового виробництва різноманітних вакцин. Тому в значній мірі саме підприємства цієї країни мають забезпечити виконання глобальної задачі — за короткий термін щепити від ковіду якомога більше людей, щоб зупинити пандемію. Якщо це не зробимо, то коронавірус буде вражати все більше й більше людей і надалі змінюватись за рахунок мутацій, ставати ще небезпечнішим.

— Масова вакцинація від СОVID-19 вже принесла результати?

— Так. Для прикладу скажу, що в Ізраїлі (країні-лідері за темпами вакцинації в світі) останнім часом надзвичайно скоротилась захворюваність на ковід серед людей, старших за 60 років, а кількість смертельних випадків у цій уразливій віковій категорії зменшилась на 95 відсотків.

Про особливості кампанії з вакцинування в Ізраїлі читайте в публікації «Через тиждень після другого щеплення кожен отримує „зелений“ паспорт, який дає людині певні права».

30

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter