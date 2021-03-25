Привитых индийской вакциной уколят второй раз корейской: в Минздраве не видят между ними разницы

Несмотря на то, что Индия остановила экспорт вакцины Covishield за границу, украинцы, которые прививались первой дозой этого препарата, получат и вторую. Об этом в эфире ТСН сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, Национальная техническая группа экспертов, учитывая рекомендации из Великобритании, Германии, Франции, рекомендовала Минздраву вторую дозу прививки делать не через 4 недели после первой, а через 12 недель.

Медик считает, что за это время Украина сможет получить следующие партии вакцины.

Кроме того, в Украину, в рамках инициативы COVAX, в мае прибудет 1,7 миллиона доз вакцины SKBio, которая производится в Южной Корее по лицензии AstraZeneca.

Ляшко подчеркнул, что вакцина от AstraZeneca, независимо от того, на какой платформе она производится, может быть сочетаемой, как для первой, так и для второй прививки.

Напомним, 25 марта в Украину была отправлена первая партия вакцин против COVID-19 из Китая — препарат CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech.

91

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter