Виктор Ляшко рассказал о заминке с применением CoronaVac

Полученные Украиной 215 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac будут допущены к использованию после прохождения контроля. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Telegram-канал «Кронавирус-инфо».

Согласно действующему законодательству, вакцины подлежат обязательному лабораторному анализу по показателям качества, определенными Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Сообщается, что исследование образцов Sinovac (CoronaVac) будет проводиться в лаборатории по контролю качества медицинских иммунобиологических препаратов Государственного экспертного центра Минздрава.

Сейчас вакцина Sinovac (CoronaVac) находится на последних стадиях согласования ВОЗ для экстренного применения.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что украинцы, получившие первую дозу индийской вакцины Covishield, могут быть привиты второй дозой вакцины SKBio, которая производится в Южной Корее по лицензии AstraZeneca. Обе эти препарата являются сочетаемыми.

109

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter