Минздрав доходчиво рассказал, что такое китайская вакцина Sinovac

В Украину поступила партия китайской вакцины Sinovac/CoronaVac от фармацевтической компании Sinovac Biotech. В Министерстве здравоохранения обращают внимание, что эта вакцина — иного типа, чем использовавшаяся до сих пор CoviShield/AstraZeneca. У китайского препарата свой список противопоказаний и график введения.

Если CoviShield/AstraZeneca относится к векторным вакцинам, то Sinovac/CoronaVac содержит в себе инактивированный вирус, а потому вместе с препаратами от индийской Bharat Biotech и китайской Sinopharm составляет группу инактивированных вакцин.

Эффективность вакцины при введении двух доз производитель оценил в 83,5%. По итогам первой и второй фазы испытаний было заявлено об отсутствии сообщений о серьезных побочных эффектах. В Бразилии, где проходила поздняя стадия испытаний, объявили, что клиническая эффективность вакцины составляла 78%.

Sinovac экспортировала свою вакцину в 18 стран и регионов. Всего произведено и отгружено 160 миллионов доз препарата.

В Украине вакцина от китайской Synovac была зарегистрирована 10 марта. Пока ее не используют — должно завершиться исследование образцов вакцины специалистами лаборатории при Минздраве.

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