Почему коронавирус провоцирует тромбоз: на прямой линии «ФАКТОВ» сосудистый хирург

Известно, что для больных COVID-19 опасен тромбоз.

— Образование тромбов у тех, кто болеет или уже переболел COVID-19, возникает за счет повреждения внутренней выстилки (эндотелия) сосудистой стенки, — рассказывает сосудистый хирург Клиники сосудистой хирургии Национального военно-медицинского центра Министерства обороны Украины «Главный военный клинический госпиталь» Александр Боркивец. — Организм включает защитный механизм, и активируются факторы свертываемости крови.

Усиливает ситуацию чрезмерно бурная и агрессивная реакция на вторжение вируса: поднимается высокая температура, выбрасываются гормоны, иммунной системой вырабатываются антитела, которые в пылу борьбы с вирусом повреждают и собственные ткани, в том числе сосуды. Особенно опасна болезнь для тех, у кого есть склонность к появлению тромбозов (тромбофилия).

— Нередко люди на свое усмотрение принимают препараты, разжижающие кровь. Чем это опасно?

— Лекарства, принятые без показаний, могут превратиться, образно говоря, в яд. Его действие проявляется множеством побочных эффектов, начиная с желудочно-кишечных кровотечений и заканчивая возникновением инсульта. Риск геморрагического инсульта возрастает минимум в два раза, если человек, страдающий неконтролируемой гипертензией, бесконтрольно принимает антикоагулянты. Эти препараты должен назначать врач.

— Многие люди не решаются привиться вакциной против COVID-19: мол, слишком высокий риск образования тромбов…

— Понятно, что без прививок нам не справиться с коронавирусом, и никто в здравом уме не выступает против вакцинации. Но нужно иметь больше информации о составе вакцины, возможных осложнениях, в частности для групп риска. Важно знать, нужна ли прививка переболевшим, будет ли она ежегодной, для всех ли штаммов эффективна.

Как при заражении коронавирусом избежать поражения сосудов? Можно ли предупредить образование тромбов? Какие опасности COVID-19 несет для тех, кто страдает варикозной болезнью? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 29 марта, с 16:00 до 17:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит сосудистый хирург Александр Николаевич Боркивец. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 8 апреля

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