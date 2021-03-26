В киевском метро спасли мужчину, у которого остановилось сердце: как это было

«Я заметил, что лицо у пассажира было бледно-синего цвета, дыхание замедлено, слабое сердцебиение, — говорит сотрудник управления полиции в метрополитене Александр Рашевский, дежуривший на платформе столичного метро „Дворец спорта“. — Стал проводить сердечно-легочную реанимацию: приемы освоил на специальных курсах. Ритмично надавливал на грудную клетку — делал искусственный массаж сердца, а затем применил дефибриллятор». То, что именно полицейский спас человеку жизнь, неоспоримый факт.

— Около 7:30 утра мы выехали на вызов «Пациент без сознания», — рассказал «ФАКТАМ» врач столичного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф столицы Ростислав Замрий. — Когда вместе с фельдшером спускались по эскалатору, увидели, что внизу кто-то делает лежащему на полу человеку непрямой массаж сердца. Выяснилось, что полицейский уже дважды подключал дефибриллятор и продолжал ритмично нажимать на грудную клетку. Думаю, что именно благодаря этим действиям сердце заработало.

— Что случилось с мужчиной?

— Предположительно — инфаркт миокарда. Это было видно по электрокардиограмме. Кроме того, кожа у пациента была холодной, влажной. Он был бледным, синюшным.

— Думаете, остановка сердца была? Полицейский не ошибся, включив дефибриллятор?

— Все было сделано правильно. Когда электроды прибора приклеены на грудную клетку (места указаны прямо на электродах), умное устройство само оценивает состояние пациента и дает разрешение включить дефибриллятор. При необходимости разряд дается повторно. И еще две минуты надо продолжать непрямой массаж сердца. (На станциях столичного метро установлены 19 дефибрилляторов. Они нужны и в торговых центрах. — Ред.)

— Пациент пришел в сознание еще в метро?

— Нет. Хотя дыхание и сердцебиение начало восстанавливаться. Мы сделали все необходимое, и следующей непростой задачей было на носилках поднять человека наверх, а затем быстро доставить в ближайшую больницу — Александровскую. В карете скорой мужчина открыл глаза, затем в приемном отделении ответил на вопросы — назвал свое имя, фамилию, возраст. Он не помнил, что с ним произошло, но сказал, что заболеваниями сердца никогда не страдал. То, что мужчина говорил и все понимал — свидетельство вовремя проведенной полицейским домедицинской помощи. Ведь именно первые минуты становятся решающими: потеря каждой ведет к необратимым изменениям в мозге.

В цифрах это выражается так: если у человека остановилось сердце, шансы на выживание с каждой минутой уменьшаются на 7—10 процентов. А быстрая дефибрилляция удваивает эти шансы.

Ранее в Киеве патрульные полицейские спасли мужчину, провалившегося под лед и уже не подававшего признаков жизни.

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