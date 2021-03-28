«Страна не защищена»: в Минздраве рассказали, когда в Украине появится собственная вакцина

Украине очень важно возобновить собственное производство вакцин, ведь на данный момент с точки зрения биозащиты страна не защищена. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире ТРК «Украина».

«Мы должны прекратить играть в то, что где-то за границей нам дешевле покупать. Мы должны подумать о завтрашнем дне. Никто не может дать гарантию, что это последний вирус и больше не будет. Будет. Мы должны к этому привыкнуть. И поэтому важно возобновить собственное производство вакцин», — сказал Степанов.

По его словам, сделать это возможно путем размещения госзаказа на отечественных фармпредприятиях. При этом государство должно будет гарантированно выкупать производимые вакцины от кори, коклюша, БЦЖ.

«Мы должны согласиться с тем что это будет дороже в 1,5 раза, потому что у них рынок ограниченный… Производители готовы вкладывать деньги, докупать оборудование, это десятки миллионов гривен. Но они должны знать, что у нас есть рынок сбыта», — пояснил глава Минздрава, который также выразил убеждение в том, что если вопросом заниматься уже сейчас, то через три года Украина будет обеспечена собственными вакцинами.

Тему рынка вакцин Степанов продолжил уже в эфире «Радио Свобода». По его словам, Минздрав уже сегодня призывает любые фармкомпании, которые работают на этом рынке, — «если у вас появится возможность, пожалуйста, привозите».

«Мы ее зарегистрируем, очень быстро проведем все процедуры, которые должна провести Гослекслужба, чтобы у нас появился рынок», — сказал Степанов.

На данный же момент, подчеркнул он, коммерческого рынка вакцин (в данном случае — от коронавируса) в мире еще нигде не существует.

Напомним, американская ученая украинского происхождения Ольга Ярычковская ответила на вопрос «ФАКТОВ», почему так важно быстро вакцинировать от коронавируса как можно большее количество людей.

Фото facebook.com/moz.ukr/

85

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter